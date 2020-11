Albert Batet presenta candidatura per encapçalar Junts a Tarragona

Actualitzada 27/11/2020 a les 08:34

Albert Batet ha decidit participar en el procés de primàries que Junts per Catalunya celebrarà el 12 i 13 de desembre per escollir els candidats del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès per a les eleccions al Parlament de Catalunya, previstes per al 14 de febrer.

Batet considera que la demarcació de Tarragona necessita una veu «forta» al Parlament i argumenta que vol aportar la seva experiència com a president de grup parlamentari durant una legislatura «excepcional», el seu capital polític de gestió com a alcalde de Valls durant gairebé 12 anys i el seu coneixement en la gestació de Junts per Catalunya, en què va participar des dels seus inicis a finals del 2017.

A parer seu, ara «és el moment de la solvència i la independència». «El nostre projecte polític neix de l’1 d’Octubre i, per tant, la nostra raó de ser és aconseguir la llibertat del nostre país. Però la conjuntura actual també ens exigeix gestionar amb rigor, amb eficàcia i amb eficiència la crisi sanitària i les conseqüències econòmiques i socials que se’n deriven», explica Albert Batet.