Tarragona Turisme estrena 'Històries de novembre', la versió virtual del Tarrorífic

La peça audiovisual es pot veure a Youtube i a les xarxes socials del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

Actualitzada 26/11/2020 a les 17:29

Tarragona Turisme ha estrenat aquest dijous Històries de novembre, la versió virtual del programa de recreacions i visites guiades Tarrorífic, que habitualment té lloc a Tarragona durant l’octubre i el novembre, al voltant de la festivitat de Tots Sants, i que enguany no s’ha pogut realitzar a causa de la pandèmia. La peça audiovisual s’ha estrenat aquest migdia al canal de Youtube de Tarragona Turisme i es podrà veure també a les xarxes socials del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.Davant de la impossibilitat de realitzar Tarrorífic, Tarragona Turisme ha volgut oferir Històries de novembre a Youtube i les xarxes socials per compartir i mantenir viu l’esperit de misteri del mes de novembre i donar a conèixer la història de Tarragona relacionada amb el més enllà (un tema tradicionalment associat al mes de novembre a tota la cultura occidental). I ho fa amb un relat fascinant sobre un personatge il·lustre de la Tarragona del segle XIX que ha quedat pràcticament oblidat, però que és prou atractiu com per recuperar-lo.Històries de novembre és una producció de Kamaleon dirigida per Rafael López-Monné, amb muntatge de Rafa Pérez i guió i narració de Julio Villar (Argos Tarragona), i que compta amb la participació de diferents professionals de la ciutat. Un producte totalment tarragoní però amb vocació global que ens explica la història, tan curiosa com desconeguda, de Francesc de Montoliu.