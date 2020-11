La Xarxa de Centres Cívics posa en marxa el servei Connect@ per a la realització de tràmits on-line

Funcionarà cada dia a través de cita prèvia

Neix a la Xarxa de Centres Cívics el servei Connect@ per a la realització de tràmits on-line. A través d’aquesta proposta, els Centres Cívics ofereixen espais d’utilització pública per que la població tingui accés a una connexió a internet amb un ordinador d’una forma plural i gratuïta.

La consellera de Ciutadania de l’Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, ha ressaltat que «aquest nou servei busca facilitar a la població major de 18 anys, en la mesura del possible, la realització dels tràmits on-line que necessitin així com potenciar la pròpia autonomia digital».Aquesta primera fase del projecte, arrenca gràcies al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Institut Vidal i Barraquer, on l’alumnat del CFGM de sistemes microinformátics i xarxes realitzarà les practiques a la xarxa d’equipaments municipals assessorant a la ciutadania en aquelles demandes que sol·licitin durant el procediment de cita prèvia, tutoritzats pels animadors i animadores socioculturals de la Xarxa de Centres Cívics.Aquest servei es durà a terme als Centres Cívics de Bonavista i Sant Salvador en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h. i al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau de dilluns a divendres de 16 a 19 h.El servei funcionarà cada dia i només s’atendrà mitjançant cita prèvia, que s’haurà de demanar a través dels telèfons de cada equipament. Un cop els usuaris tinguin la cita prèvia, podran adreçar-se el dia i hora acordats.Així, a través del Connect@, els ciutadans podran realitzar tràmits online de les diferents administracions, videotrucades per motius de feina o similar, consultar el seu correu electrònic, demanar la cita prèvia per renovar el seu DNI, així com altres tasques que detallin al demanar la cita prèvia.A banda del servei connect@, al Centre Cívic de Torreforta es podrà contactar amb el Punt Òmnia ubicat a l’equipament per qüestions relacionades amb el mateix àmbit.