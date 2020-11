Actualitzada 26/11/2020 a les 13:59

La Generalitat cedirà el Fòrum de la Colònia a l'Ajuntament de Tarragona «en les properes setmanes», segons ha assegurat aquest dijous el conseller de Patrimoni de la ciutat, Hermán Pinedo. El consistori ha demanat ja una subvenció de 450.000 euros al ministeri de Cultura per fer millores a l'espai i que es complementarien amb uns 80.000 euros municipals. La intenció de Pinedo és convertir el monument en un parc obert, «accessible i amable». D'altra banda, el consistori també rebrà una donació per part del Regne Unit. Es tracta del cementiri dels Jans, un espai on hi ha enterrats soldats britànics que van morir a Tarragona en diversos conflictes bèl·lics i que l'Ajuntament vol obrir al públic durant el 2021.