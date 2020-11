Estela Martín es converteix en la primera degana de tota la història de l'ICAT

Martín, que era secretària en l’antiga junta, confia a ser «la primera, però no l’última dona» que ostenta el càrrec de degana al Col·legi de l’Advocacia

«És un honor i una responsabilitat molt gran», afirma Estela Martín la primera degana en tota la història de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT). Martín ha guanyat les eleccions amb 607 vots a les altres dues candidatures, la de David Rocamora, que ha sumat 596 suports, i la de Rocío de Mantaras que n'ha obtingut 138.

Per només 11 vots de diferència Estela Martín ha trencat amb l’hegemonia dels homes, ja que en els 175 anys d’història de l’ICAT, mai abans cap dona havia aconseguit ser degana. «Sóc la primera, però crec que hi havia moltes dones abans meu que també estaven perfectament capacitades per ser deganes», ha comentat a Diari Més Estela Martín, qui afegia que «tradicionalment el càrrec l’han ocupat homes i espero ser la primera, però no l’última dona».

Martín, tot i ser de l’antiga junta, encapçalada per Manel Albiac, diu que «canviaran moltes coses», però remarca que «els canvis es faran molt paulatinament». De fet, avisa que «de moment, seguiré un mes més exercint de secretària, que és el càrrec que ostento, i deixaré tot ben endreçat per qui m’ha de substituir», que serà Jordi Bladé Ventura, que figura com a secretari en la candidatura guanyadora, encapçalada per Martín. Aquesta també està integrada per Julio de Parellada Durán, Diputat Primer; Javier Gutiérrez Martín, Diputat Segon; Susanna Duran Casanova, Diputada Tercera; Lorenzo Santos Núñez, Diputat Quart; Maria Granja Bonache, Diputada Cinquena; Pau Albiac Vallvé, Diputat Sisè; Mireia López Pasero, Diputada Setena; José Ferrándiz Macián, Diputat Vuitè; Alberto García Rodríguez, Tresorer; Diana Caridad Morejón Corrales, Bibliotecària; Jordi Bladé Ventura, Secretari; Ester Girol Palet, Vocal d’El Vendrell; Miguel Ángel Cilleruelo Andrés, Vocal d’El Vendrell; Fina Méndez Higuero, Vocal de Valls.

Les votacions, que han acabat a les 19 h. de manera presencial, van començar el passat 19 de novembre i un total de 1378 advocades i advocats (869 exercents i 509 no exercents) estaven cridats a les urnes. El vot dels exercents valia dos punts i el dels no exercents un.

Un col·legi plenament digital

El projecte de la nova degana té quatre eixos principals que giren al voltant del torn d’ofici, el col·legi, l’exercici professional i les noves tecnologies. Pel que fa al primer, «volem apropar el servei del torn d’ofici a la ciutadania, que es reconegui que és un pilar de l’estat social i de dret i un servei indispensable». Sobre el col·legi, a grans trets, «volem un col·legi obert a tothom, transparent, accessible i amb els millors serveis». Pel que fa a l’exercici dels professionals, la degana vol adequar l’antiga Tabacalera com a nova Ciutat de la Justícia i millorar les prestacions de les baixes de paternitat i maternitat, entre altres.

Finalment, en el vessant digital, l’equip d’Estela Martín aposta per crear una app per fer denúncies, un servei de préstec d’equips informàtics d’urgència, una app per fer «més fàcils i ràpids» els canvis de guàrdies, donar un impuls a la revista col·legial digital i la creació d’un «Club de compres», entre altres qüestions.