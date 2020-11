Els fets delictius a la Part Alta de Tarragona disminueixen un 40% en l'últim any

La presència del dispositiu Vibio, format per Mossos i Urbana, també ha fet minvar en un 70% els robatoris i furts violents

Actualitzada 25/11/2020 a les 21:36

Els delictes al barri de la Part Alta de Tarragona han disminuït a Tarragona en un 40%. Així ho confirmen a Diari Més tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana, que el novembre del 2019 van posar en marxa el dispositiu Vibio de patrullatge conjunt entre els dos cossos amb l’objectiu de vetllar per la seguretat dels veïns. Gràcies, en bona part, a aquest dispositiu també han disminuït en un 70% els robatoris o furts a la via pública a la Part Alta i, els furts en si mateixos, un 50%.Satisfet d’aquests números es mostra el cap de la comissaria de Tarragona dels Mossos d’Esquadra, l’inspector Ramon Franquès, que recorda que «vam començar el Vibio bàsicament a causa d’unes queixes veïnals que hi havia a la Part Alta en relació amb la seguretat a la zona». Aquestes xifres no tenen, segons Franquès, la trampa d’haver-se comptabilitzat enmig del confinament, ja que «abans de mitjans de març ja eren similars». «El dispositiu tenia diverses potes, però la principal era la percepció de la seguretat i rebaixar els fets delictius sobretot en via pública», apunta l’inspector, que afegeix que «conjuntament amb la Guàrdia Urbana, hem realitzat en aquest darrer any 250 controls».La sensació de seguretat entre els veïns ha crescut també en els darrers mesos. Ho diuen les forces de seguretat i ho ha confirmat aquest diari parlant amb veïns. Aquesta situació, sobretot, s’ha generat gràcies a l’expulsió dels ocupes del carrer Ferrers, un dels principals problemes de la ciutat en els darrers mesos.D’aquesta problemàtica en parla Manel Castaño, regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Tarragona, qui recorda que «aquesta situació es va resoldre molt bé en coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. Vam instar a la propietària que denunciés i vam insistir molt a la jutgessa que era un problema important perquè s’accelerés el procés». En aquest sentit, Ramon Franquès afegeix que «va ser important la denúncia i també ho va resultar el fet que els ocupes cometessin delictes, ja que va ajudar que el jutge decretés el desallotjament d’una manera més ràpida».Ara, l’operatiu Vibio «baixarà d’intensitat», com apunta Castaño. «Hi haurà la mateixa presència, però amb una freqüència inferior», detalla l’inspector. El dispositiu tornarà a estar a ple rendiment de cara a la Setmana Santa del 2021. Ambdós estan satisfets de l’acollida que ha tingut la ciutadania. I és que, segons Franquès, «el Vibio tenia un altre vessant, que era el d’apropar-nos a la ciutat. Hem parlat amb la gent, hem recollit les seves percepcions i, quan hem hagut de fer alguna actuació, ha estat visible per a la gent».En aquests dotze mesos, s’han realitzat més de 300 identificacions de persones, ambdós cossos han sumat més de 400 hores de presència policial a la Part Alta i, pel que fa a actuacions, se n’han realitzat tres a domicilis en relació amb tràfic de drogues i una més en un domicili relacionat amb diferents robatoris. Els fets penals s’han reduït, a més, en un 30%.Per finalitzar, Castaño recorda que es va posar en marxa «un pla similar als barris de Ponent, amb un model idèntic al de la Part Alta, en el qual Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana van a una per preservar la seguretat».