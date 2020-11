El PSC de Tarragona critica que s'atorgués «a dit» un estudi sobre LGTBIQfòbies

Els socialistes lamenten que aquesta diagnosi s’adjudiqués a la número 9 de les llistes de Carla Aguilar (ECP)

Actualitzada 25/11/2020 a les 21:37

Una contractació

«A dit»

El PSC de Tarragona exigeix a l’Ajuntament que faci pública una diagnosi sobre la percepció de les LGTBIQfòbies presentada al setembre de 2019 i que, a banda, aclareixi per què es va adjudicar «de forma directa», la contractació d’una persona per a donar forma a l’esmentada diagnosi. Curiosament, una de les dues persones a les quals es va adjudicar l’estudi, era Elisa Alegre, número 9 de les llistes que encapçalada la regidora Carla Aguilar (En Comú Podem).La regidoria de Feniminsme i LGTBIQ+ va formalitzar la petició d’oferta amb l’objectiu de dur a terme un estudi de la diagnosi sobre la percepció tant de la ciutadania com del personal municipal sobre les LGTBIQfòbies en els àmbits de l’ocupació i seguretat al municipi de Tarragona.L’objectiu d’aquest estudi era el de «continuar treballant l’àmbit de la seguretat i de l’ocupació des d’una perspectiva feminista interseccional, tenint com base l’informe de la diagnosi sobre la percepció de les LGTBIQfòbies en els dos àmbits abans esmentats, presentada l’any 2019», segons relata el PSC en una carta signada per la regidora Begoña Floria.La petició d’oferta, del 4 de juny del 2020, fixava l’import de l’estudi en 6.000 euros més IVA, un contracte menor. En aquests casos, formalment no és il·legal no treure-ho a concurs, encara que «s’ha de justificar la urgència del contracte», apunten altres fonts socialistes a Diari Més. El contracte, lamenta Floria en l’escrit, «no va ser publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament» ja que, en aquest cas, s’hi hauria pogut presentar «qualsevol empresa o entitat interessada».El segon punt en què es basa l’escrit de Floria és en una contractació posterior que es va realitzar amb motiu del mateix informe. Segons detalla Floria en el requeriment, el 7 de juliol del 2020 l’expedient va incorporar un informe justificatiu on s’especificava la necessitat de contractar a una persona per a implementar les mesures a desenvolupar segons l’informe. O sigui, que algú havia de posar en marxa determinades accions sobre la diagnosi que es va realitzar inicialment.Floria lamenta que aquesta contractació no es realitzés mitjançant les «vies habituals» i, en el seu escrit, detalla l’informe signat per la regidora Carla Aguilar i el cap del Servei de Ciutadania. «Malgrat que es detalla que s’han d’especificar en el perfil del contractant les peticions d’oferta de contractes de servei de caràcter intel·lectual, l’òrgan de contractació considera en aquest cas la conveniència de contractar a la mateixa persona que ha elaborat la diagnosi amb l’equip que aquesta designi, i aconsella no seguir aquesta instrucció, pel que fa a la publicació de la petició d’oferta al perfil del contractant, fent ús de la facultat que li confereix l’article 131.3 de la Llei 9/2017 de contractes del Servei Públic», resa l’informe d’Aguilar i del cap del Servei.El PSC es queixa que «el contracte es va adjudicar de forma directa al mateix equip que va dur a terme la diagnosi», una situació que, tot i que no ser il·legal, no és «la millor forma de fer les coses, ja que es va fer a dit», tal com afirmen fonts socialistes.«El PSC va demanar la informació d’aquest contracte amb data 9 de setembre, i el govern havia de donar resposta a la sol·licitud en 5 dies hàbils», lamenta Floria, tot afegint que «des del grup s’ha hagut de reclamar fins a cinc vegades la informació, elevant la petició a la Secretaria General. Finalment va ser lliurada el 14 d’octubre tot i que incompleta, a manca d’un informe. Un cop reclamat, el document va ser lliurat amb data 9 de novembre. En definitiva, vam tenir accés a l’expedient complert dos mesos després, fora de tota lògica».A banda, Floria lamenta que «la diagnosi del 2019 encara no està penjada al web municipal», pel que realitza tres reclamacions. La primera, que l’esmentada diagnosi sigui accessible al web municipal.La segona, documents sobre la «contradicció entre la petició d’oferta del 4 de juny on es deia que s’havia de publicitar el contracte i la concurrència del mateix i l’informe on es determina l’adjudicació directa». I, la tercera, qui va modificar el criteri de concurrència.