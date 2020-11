Aturem BCN World estudiarà emprendre accions legals si es consuma la venda dels terrenys de CaixaBank a l'Incasòl

La plataforma es concentra davant la seu de l'entitat bancària a Tarragona per reclamar l'aturada del projecte

Actualitzada 26/11/2020 a les 20:02

Aturem BCN World no descarta emprendre accions legals contra el Govern si es consuma la compra per part de l'Incasòl dels terrenys que CaixaBank té al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Salou i Vila-seca, per tal que després siguin venuts a Hard Rock. La plataforma ha apuntat que la compravenda per 120 MEUR es pot produir la setmana vinent. Per l'entitat es podrien perdre aquests diners públics, ja que interpreten que les clàusules del contracte permeten que Hard Rock pugui retornar els terrenys «molt fàcilment» si finalment no fa la inversió per construir el complex d'oci i joc. Aquest dijous una quarantena de persones s'han concentrat davant la seu de CaixaBank a Tarragona per reclamar que s'aturi el projecte.