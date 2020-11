En un acte afirmen que amb la pandèmia la problemàtica s'ha agreujat

Actualitzada 25/11/2020 a les 13:32

UGT i CCOO han reclamat aquest dimecres que empreses i administracions dediquin més esforços per lluitar contra la violència masclista. En un acte per commemorar el 25-N a les escales de la catedral de Tarragona, els dos sindicats han demanat a les institucions que «s'esforcin per dedicar recursos per lluitar contra aquesta xacra social». A les empreses els han recordat que estan obligades a tenir protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe, i han sol·licitat «més implicació en les negociacions col·lectives amb els plans d'igualtat». A més, han assegurat que amb la pandèmia la problemàtica s'ha agreujat i s'han incrementat les trucades de dones demanant ajuda.