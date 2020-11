Tarragona encendrà les llums de Nadal aquest divendres

La covid-19 ha obligat al consistori ha repensar les activitats, algunes de les quals es podran gaudir en línia

Actualitzada 25/11/2020 a les 12:53

L’encesa dels llums de Nadal aquest divendres 27 de novembre, a les 19 hores, donarà el tret de sortida a la campanya nadalenca Tarragona, el millor regal. L'esdeveniment, que s'emetrà a través de TAC12, tindrà als més petits com a protagonistes i comptarà amb la presència de l’alcalde Pau Ricomà i la consellera de comerç, Maria José López.

La pandèmia de la covid-19 ha obligat a repensar els actes tradicionals, per la qual cosa moltes de les activitats programades s’oferiran seran en línia i d'altres es descentralitzaran i es podran gaudir als diferents barris de la ciutat. Des del consistori conviden als ciutadans a viure aquestes dates a la ciutat, en un Nadal «íntim, segur i solidari».



El 31 de desembre, l’Home dels Nassos s’aixecarà més aviat i a partir de les 10 del matí estarà voltant per la ciutat a dalt del seu cotxe i acompanyat pels músics del Tecler amb el seu trenet.

El Magatzem Reial al Refugi 1 del Moll de Costa obrirà les portes el proper 2 de gener fins el dia 5 perquè els nens puguin veure com els patges enllesteixen els preparatius per la nit més màgica de l’any. Del 2 al 4 de gener, els patges també recolliran les cartes al Pati Jaume I de l’Ajuntament.

Pel que fa a l’arribada dels Reis d’Orient, aquest any es farà de forma virtual. Ses Majestats arribaran com sempre al Serrallo i s'adreçaran a tots els infants amb un missatge de pau i just després començaran a repartir els regals passant per totes les cases amb els seus Patges que tant han treballat aquests dies.

Animació pels carrers

A partir del 29 de novembre i de manera diària, els tarragonins podran gaudir d'animació pels carrers de la ciutat. La consellera Maria José López ha explicat que «es tracta de 3 propostes que aniran girant per diferents punts de la ciutat i que es podran veure tant en horari de matí com de tarda». També es durà a terme una gimcana d’aparadors i un concurs d’aparadors en col·laboració amb la ViaT.



Activitats per als més joves

Enguany, es tornarà a dur a terme l’Arbre dels Desitjos el dia 19 de desembre. L'alcalde Pau Ricomà i el conseller d’Educació, Manel Castaño, rebran els representants de les escoles. Aquest any, s’han preparat activitats a través de la xarxa com concursos o contacontes.

Els joves de la ciutat es podran sumar al CASALx20 organitzat per la conselleria de Joventut. Del 27 al 30 s’han preparat tallers, cursos i activitats de Cultura KESSE pels joves a partir de 12 anys. La majoria de les quals a través del campus virtual de Joventut.



El 22 de desembre s’inaugurarà l'exposició de les dotze de les carrosses dels Reis d'Orient al Refugi 1 del Moll de Costa per a què els infants puguin visitar-la. També s’ha programat l’espectacle familiar Mireu allà dalt els dies 22 i 23 de desembre, per tal de descobrir el món casteller des d’una manera lúdica.



Actes culturals

El Teatre Tarragona també acollirà diferents espectacles per gaudir del Nadal més cultural. Entre ells hi ha l'espectacle de màgia de Nuel Galan, el concert de l’Orquestra de cambra de l’Empordà amb el Concerto a tempo d'umore o el clàssic nadalenc Trencanous.



El Teatre Tarragona també acollirà els concerts del cicle DCicle de música de cambra organitzat per les Joventuts Musicals de Tarragona: el dimarts 1 de desembre el Cosms Quarte & Fernando Arias, el 15 de desembre Alvaro Mur i el 30 de desembre la Jove Orquestra InterComarcal i Kebyart Ensemble.