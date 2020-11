Roben en una botiga d'electrònica de les Gavarres després d'encastar el cotxe contra la porta

Els fets van passar dilluns a la matinada i els Mossos d'Esquadra busquen els autors

Actualitzada 25/11/2020 a les 08:22

Els Mossos d'Esquadra busquen els autors d'un robatori la matinada de dilluns en una botiga d'electrònica de les Gavarres. Els lladres van arribar fins al lloc amb dos vehicles i van encastar un d'ells contra la porta de l'establiment per accedir a l'interior.Un cop dins van aconseguir endur-se diferents aparells electrònics, mòbils i videoconsoles. Quan les patrulles de la policia autonòmica van arribar al lloc, els autors ja havien fugit amb l'altre vehicle que portaven. Per aquest motiu, van iniciar un desplegament per les carreteres properes per localitzar-los, sense èxit. Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta.