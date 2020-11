Ricomà reclama al Govern que posi els diners necessaris per desenvolupar el Plaseqta

L'alcalde de Tarragona considera que el pla és «imprescindible» per la seguretat dels veïns

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha reclamat al vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, que es destinin els diners necessaris per desenvolupar el Plaseqta. Ricomà ha valorat que es tracta d'una eina «imprescindible» per la seguretat dels veïns de la ciutat i dels municipis propers. També ha carregat contra la «incoherència» del Departament d'Interior, després que ahir el conseller Miquel Sàmper afirmés que no hi ha pressupost per adquirir els sensors químics que han de perimetrar el polígon petroquímic ni tampoc per desenvolupar el pla. Unes manifestacions que contrasten amb «el compromís» del seu antecessor, Miquel Buch. «Estem en una zona molt sensible i la gent necessita seguretat», ha afegit el batlle.