Peris garanteix que el Govern «no escatimarà ni un recurs» en el desplegament del Plaseqta

Una inversió de gairebé 7 MEUR en quatre anys

El delegat ha reconegut que el desplegament del Plaseqta s'ha endarrerit a partir del març per l'impacte de la pandèmia. «Els diners d'aquesta actuació estan garantits i l'anunci del febrer no es va fer sense que hi hagi l'acompanyament econòmic per al desplegament del pla», ha afegit.Òscar Peris ha explicat que actualment treballen per resoldre les al·legacions que han fet els municipis al Plaseqta. A més, ha indicat que «en breu» mantindran una trobada amb els municipis i amb el sector empresarial «per donar retorn al pla».Durant una compareixença a la comissió d'estudi del sector de la petroquímica del Parlament, Sàmper va apuntar que entre el 2020 i el 2021 caldrien 800.000 euros per perimetrar tot el polígon químic sud amb sensors, i va reconèixer que els diners que calen per aquest any, no hi són. A més, va apuntar que entre 2022 i 2023 farien falta 440.000 euros més per perimetrar el polígon nord. A aquests, va dir, cal afegir-hi 315.000 euros anuals per contractar sis tècnics de guàrdia a la sala del CECAT de Tarragona.Per la seva banda, al febrer l'exconseller Buch va explicar que el Govern preveia una inversió de gairebé 7 MEUR per a la implantació del pla durant els propers quatre anys. Segons aquelles previsions, aquí s'inclou la incorporació de tècnics especialistes, el finançament dels sensors de productes tòxics en l'aire, i eines i equipaments NRBQ per als efectius d'intervenció a la zona de l'accident.