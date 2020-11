Nova concentració al CAP Jaume I de Tarragona

Ha comptat amb el suport de diverses associacions de veïns i Sanitàries en Lluita

Una setmana més el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona, amb el suport de diverses associacions de veïns i Sanitàries en Lluita van tornar a concentrar-se ahir a les portes del CAP Jaume I per exigir el seu ple funcionament i denunciar les mancances en el servei. Segons l'entitat unes 200 persones van participar a la manifestació.



Montse Sans, sanitària i membre del Grup de Treball, va ser l'encarregada de llegir un manifest on asseguren que «l’Atenció Primària no supera el 16% del total del pressupost del Departament de Salut, que d'acord amb les recomanacions de l’OMS hauria de ser del 25%». Des de l'entitat exigeixen l'habilitació d'espais a l’interior dels centres que permetin l'atenció segura de la covid-19 i el blindatge de l'atenció no covid. A més a més, demanen espais per evitar les cues d'espera a l'exterior de gent gran, malaltes i persones amb dificultat de mobilitat.

Entre les seves reivindicacions hi ha que el CAP torni a oferir a tothom atenció sanitària presencial i que el servei d'urgències sigui de 24 hores.



Per finalitzar, Marisa Cañón, sanitària i membre de Sanitàries en Lluita, ha destacat la necessitat urgent de dotar l'Atenció Primària dels recursos adients per tal d'evitar el seu col·lapse; i el posterior col·lapse de l'Atenció hospitalària esdevingut del primer.

El Grup de Treball durà a terme una taula informativa tots els dimecres de 10 a 12 hores a les portes del centre, mentre que cada últim dimarts de mes es concentrarà al CAP a les 18 hores.