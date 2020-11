Actualitzada 25/11/2020 a les 14:06

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha prorrogat fins al final del període lectiu del primer quadrimestre les restriccions d'accés als campus. Així, la docència continuarà sent a distància amb l'excepció de les pràctiques i les activitats d'avaluació per a les quals és necessària la presència d'alumnes, per no contribuir a incrementar la mobilitat i la interacció dels estudiants, segons una resolució signada per la rectora, María José Figueras. D'acord amb el pla d'obertura progressiva d'activitats de Salut, des de dilluns passat el CRAI ja torna a oferir bona part dels serveis presencials. Per contra, les instal·lacions esportives continuen tancades i es mantenen ajornades les activitats i competicions esportives que organitza la URV.