La Diputació de Tarragona tanca un pressupost adaptat a la crisi de la covid-19

L'ens supramunicipal es fixa, com una de les seves prioritats, la connectivitat dels municipis tarragonins. Les capitals de comarca ja disposen de fibra òptica i ara el repte és arribar a tots els municipis en uns pocs anys, amb una inversió superior als 2 milions d'euros l'any vinent. El desplegament es farà aprofitant la xarxa viària per on discorreran les canalitzacions, en un projecte de bracet amb la Generalitat. També es preveu, a través d'un acord amb el govern català, una important inversió en la millora de les carreteres en els pròxims quatre anys -10,3 milions per part de la Diputació i 13 milions, de la Generalitat.La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha destacat que aquestes dues accions a la xarxa viària busquen combatre el despoblament al territori, un dels cavalls de batalla de l'ens. Havent amortitzat 4,9 milions d'euros i amb els comptes sanejats, la Diputació parteix de deute zero, amb intenció d'endeutar-se per encarar nova inversió. En aquest sentit, es plantegen 6 milions d'euros d'endeutament per a la xarxa viària. El pressupost, a la vegada, s'alinea amb els ajuts emmarcats en el pla de xoc per la covid-19, aprovat per tots els grups. Ara, els comptes per a 2021 incideixen novament en els sectors més afectats.En base a la prioritat que els comptes de l'any vinent siguin una eina per a la recuperació econòmica i social, el PAM pel 2021 s'ha dotat amb 31 milions d'euros -6 milions per a despesa corrent dels ajuntaments i 25 milions per a programes d'inversió, ja des del mateix 1 de gener. «Perquè la inversió no s'aturi ni un minut», ha afirmat la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. «Cada euro invertit del PAM multiplica el seu efecte», ha afegit el vicepresident, Joaquim Nin, en la presentació, aquest dimecres, dels pressupostos, que es preveuen aprovar aquest divendres, durant el ple ordinari de la institució.