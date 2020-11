L'oposició exigeix més dades al govern de Tarragona sobre els pressupostos

PSC, Ciutadans, CUP i PP estan allunyats de la proposta d’ERC i ECP, i Junts és el més procliu, però amb demandes

El govern municipal d’ERC i En Comú Podem haurà de treballar a fons per aconseguir el suport necessari de partits de l’oposició per a aprovar els pressupostos de l’Ajuntament del 2021. Només Junts per Tarragona ha aproximat posicions, tot i que amb condicions, mentre que PSC, Ciutadans, CUP i PP qüestionen una proposta que no consideren prou clara i fins i tot decebedora.

El PSC es va reunir ahir dimarts amb l’equip de govern i a la sortida de la trobada la portaveu Sandra Ramos va anunciar que la seva formació «rebutjarà un pressupost que no respongui a les necessitats de la ciutadania». Ramos va lamentar «la incapacitat de no presentar ni un esborrany de pressupost», la qual cosa «és una mostra de la falta de planificació i capacitat de gestió del govern d’Esquerra i Comuns». El PSC va sortir de la reunió amb el regidor Jordi Fortuny amb «molta preocupació». Ramos va afirmar que «estem molt lluny de veure un projecte de pressupostos» i va afegir que «no ens conformarem amb uns comptes poc ambiciosos i que semblen de tràmit».

Per la seva banda, Sonia Orts, del grup municipal de Ciutadans, va dir que «la improvisació del govern és total» i «és estrany no que no ens donin un document amb les quanties econòmiques de cada partida, quan Tarragona necessita uns pressupostos dignes, no un full en blanc». «Teníem esperances que en la segona reunió el govern ens presentés alguna proposta, però res, l’únic que té és bona voluntat», va dir.

La regidora de Ciutadans va comentar que el govern «ens diu que està a zero, que té un romanent d’1,7 milions d’euros i altres dos de rebaixar partides, però sense dades no podem plantejar-nos res» de cara a la votació en el ple. «Nosaltres apostem, per exemple, per un Pla de Barris, però si no sabem quants diners pensen destinar, no podem prendre decisions».

Dídac Nadal, portaveu de Junts per Tarragona, va ser el que es va declarar més procliu a donar suport als pressupostos, sempre que el govern accepti propostes com «invertir per fer possible la reactivació econòmica, un pla d’ajudes a autònoms, al comerç i la restauració, i a entitats culturals i esportives». També reclama inversions «per aconseguir la connectivitat dels barris, fer realitat el projecte d’Illa Corsini i augmentar les partides per mantenir el patrimoni de la ciutat». «Hem de donar resposta a una situació excepcional i per això el nou pressupost municipal ha de tenir un caràcter extraordinari, amb partides quirúrgiques per reactivar l’economia local i amb una forta injecció de recursos a les entitats que atenen els col·lectius més vulnerables».

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Laia Estrada, va manifestar que «no hem vist ni l’esborrany». La regidora va recordar que «encara estem en fase de negociacions per fer una reunió per parlar del compliment dels pressupostos d’aquest any». «Ens trobem en una fase d’incertesa i estem a l’espera».

José Luis Martín, portaveu del PP, va apuntar per la seva banda que «ens han dit que no rebaixaran els impostos i, si és així, el nostre vot favorable serà difícil». En la reunió d’ahir dilluns «ens van donar un document de quatre pàgines i va durar quinze minuts: això ho diu tot». Martín va apuntar que «el govern ens va dir que la despesa serà un 3 per cent menys, però no ens va presentar cap esborrany».