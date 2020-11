L'Estat demana el retorn d'una subvenció dels Jocs Mediterranis

Reclama 114.000 euros del Programa Cultural, l’actual govern culpa a l’anterior i aquest respon que el requeriment és actual

Actualitzada 24/11/2020 a les 22:08

El Ministeri de Cultura ha reclamat a l’Ajuntament de Tarragona el retorn de 114.000 euros en concepte d’una subvenció entregada en el marc del Programa Cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.En el document remès al consistori tarragoní, s’especifica que «s’inicia el procediment del reintegrament total de l’ajuda concedida l’any 2018 a aquesta entitat pel programa cultural dels Jocs Mediterranis 2018». El Ministeri ha obert un període d’al·legacions, a partir de la notificació i recorda que «la Llei 6/2018 del 3 de juliol dels Pressupostos Generals de l’Estat consignava una subvenció a favor de l’Ajuntament de 114.000 euros», tot afegint que «en l’ordre de concessió va quedar establert el termini per a la realitzció de l’activitat subvencionada del 18 d’abril al 27 d’octubre». Fins aquí, zero problemes. La subvenció s’havia de justificar «abans del 27 de gener del 2019». Segons resa el mateix document, «amb data del 28 de gener del 2019, l’Ajuntament de Tarragona envia la documentació justificativa». Fins aquí, zero inconvenients.L’Estat va acceptar la documentació, però tenia diversos defectes, segons el mateix document. Des de «no utilitzar el document normalitzat» fins a problemes com que «no hi figuren factures, no s’especifiquen si els imports són amb IVA o sense, no hi ha documentacions probatòries de pagaments, falta material de difusió», etcètera.Culura va demanar totes aquestes modificacions i documentacions, però no va rebre cap resposta, pel que, «mitjançant l’escrit del 21 d’octubre del 2020, la Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes proposa l’inici del procediment del reintegrament total de l’ajuda percebuda».A partir d’aquest punt, uns s’han passat la pilota als altres. El govern municipal culpa a PSC i PP –que llavors eren els que dirigien l’Ajuntament– dels fets. «Es tracta d’un nou exemple de com van fer les coses el govern del PSC i el PP durant els Jocs Mediterranis. Veiem com dos anys després la ciutat encara està pagant les conseqüències», assegurava Manel Castaño, portaveu de l’equip de Govern, mitjançant un comunicat emès per l’Ajuntament.En el mateix escrit, el consistori detallava que «des de l’Ajuntament s’estan preparant les al·legacions al requeriment que es presentaran abans d’acabar el termini que ha donat el Ministeri el proper 2 de desembre». «En aquestes al·legacions es presentarà la memòria segons el model normalitzat així com les dades, indicadors i documentació necessària requerida pel Ministeri. L’equip de Govern confia que, amb aquesta nova documentació, quedi justificada la subvenció rebuda i, per tant, no s’hagi de retornar», sentenciaven.Per la seva banda, l’exalcalde Josep Fèlix Ballesteros deixava ben clar en declaracions a aquest mitjà que «la presidència de la Fundació la tenen ells (en referència a ERC) des de fa un any i mig». «És un tràmit i l’hauria d’haver assumit la Fundació a posteriori», continua. Per la seva banda, José Luís Martín (PP), afegia en una conversa amb Diari Més que «tenien un requeriment i l’han incomplert, és una llàstima». Finalment, Laia Estrada (CUP), en un comunicat lamentava que «la broma dels Jocs Mediterranis ens continuï costant diners».