L'Ajuntament de Tarragona arranjarà voreres i places en sis punts de la ciutat

El consistori ha tret a licitació el paquet d’obres per un valor de 248.000 euros

Actualitzada 24/11/2020 a les 22:01

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació un paquet d’obres, amb un pressupost de 248.054,61 euros (IVA inclòs), que van encaminades a arranjar voreres i algunes places de la ciutat que estan en mal estat o que necessiten un rentat de cara perquè s’han degradat amb el pas dels anys.

Concretament, es tracta de sis punts de la ciutat els que milloraran per «tal que els tarragonins i tarragonines puguin anar pel carrer més segurs», segons apunta a Diari Més el regidor de Territori de l’Ajuntament, Xavier Puig. «Aquest és un paquet d’inversions que fem des de Territori, però n’hi haurà d’altres més», apunta un Puig que detalla que «són intervencions que es realitzen en diversos indrets de la ciutat, des de Sant Pere i Sant Pau fins a Bonavista i també al centre de la ciutat».

Un dels sis punts de la ciutat que tindrà millores serà el carrer Vidal i Barraquer. «Té les voreres molt malmeses i aquesta circumstància genera un problema de seguretat entre vianants, gent que va en cadira de rodes, amb cotxets...», detalla Puig.

El segon indret és una part de la vorera de Rovira i Virgili, Estanislau Figueres i la Rambla Nova, on hi ha «rajoles aixecades i forats», fet que s’ha de solucionar també per a la seguretat de la gent que passi pel carrer.

Bonavista

Una de les obres més importants serà la que es realitzarà a Bonavista. «Aquesta és important», destaca Puig, qui detalla que «aquí treballarem en una vorera que va de Buenos Aires a Bonavista, molt reivindicada pels veïns. El carrer 28 connecta aquests dos indrets i el que tenim pensat és construir una vorera que ajudarà a crear cohesió entre els barris». Marquès de Montoliu també viurà un arranjament de voreres important, mentre que dues places tarragonines també veuran millorat el seu aspecte, castigat pel pas els anys.

La rotonda de la Font del Centenari protagonitzarà un arranjament complet. L’actuació és tot el voltant de la font, el seu enjardinament i la vorera que la circumval·la és a dir, a nivell de l’asfalt, fins als corresponents entroncaments amb els carrers que hi conflueixen.

La rotonda de les Amèriques, a Sant Pere i Sant Pau, tanca aquest paquet d’obres. Totes les voreres d’aquesta plaça també quedaran com noves després de les obres previstes.