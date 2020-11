Dues dotacions de bombers han pogut apagar el foc, que no ha produït ferits

Actualitzada 25/11/2020 a les 17:44

Al voltant de tres quarts de tres de la tarda els bombers de la Generalitat han rebut l'avís per l'incendi d'un vehicle a una de les carreteres d'entrada a la ciutat de Tarragona.El mateix conductor ha alertat de l'incendi del cotxe, que ha quedat parat a l'avinguda d'Andorra, a l'altura del carrer d'Emili Morera.Fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions de bombers, que han pogut apagar en poca estona el foc. No s'han produït ferits i el foc no ha afectat cap element pròxim.