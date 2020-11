Els Mossos fan controls a Tarragona per vigilar que es compleixin les mesures a la restauració

Mossos d'Esquadra i Policies Locals faran dispositius especials de patrullatge i control perquè es compleixin les mesures anticovid, especialment en l'àmbit de la restauració. També hi ha controls dels ajuntaments i de la Direcció General de Comerç. El Procicat ha aprovat aquest dimecres l'actualització del pla sectorial de restauració, adaptant-lo a les mesures previstes en el pla de desescalada. S'ha informat a tots els ajuntaments perquè també facin aquesta tasca de fiscalització. Aquest matí, una patrulla de Mossos ha fet tasques de control i informació a la plaça de la Font de Tarragona.El pla recull ara les noves condicions, com ara un màxim de quatre a les taules (excepte les persones d'una única bombolla), que les persones han d'estar a un metre de distància i que hi ha d'haver dos metres entre comensals de taules diferents.

Les taules de menys d'un metre quadrat, per tant, no estaran permeses per a quatre persones no convivents. A més, el consum sempre s'ha de realitzar a la taula, no a la barra ni de peu. Les terrasses han de tenir dos costats lliures sense tancament, especialment si hi ha un sostre. Si no, es consideraran espais interiors i s'aplicarà el límit d'aforament del 30% en fase 1. En aquests espais cal mantenir una bona ventilació.