La formació demana una «sanció exemplar» si es demostra que l'empresa va «forçar la situació de seguretat»

Actualitzada 25/11/2020 a les 18:21

El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha acceptat que Catalunya En Comú Podem (CatECP) es personi com a acusació popular en la causa oberta contra l'empresa IQOXE arran de l'explosió del 14 de gener, segons informa la formació. Tal com va anunciar la presidenta del grup parlamentari CatECP, Jéssica Albiach, d'aquesta manera podran tenir coneixement de la informació del judici i «actuar en conseqüència en el transcurs de la causa, en defensa dels interessos de la gent de la zona». En un comunicat, CatECP demana una «sanció exemplar» per a l'empresa si es demostra que va «forçar la situació de seguretat» i que aquesta va ser la causa de l'accident a la planta de la Canonja que es va saldar amb tres morts.