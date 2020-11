El PSC reclamarà una comissió del màxim nivell per tractar el POUM de Tarragona

El grup l'haurien de formar tècnics i polítics

El Partit dels Socialistes de Catalunya reclamarà que es constitueixi una comissió «del màxim nivell» amb tots els estaments possibles per a tractar, analitzar i decidir els passos a seguir en tot el que faci referència al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tarragona, després de les complicacions sorgides en les darreres setmanes, les quals alentiran un procés que es presumeix clau per a la ciutat de cara als pròxims anys.Els socialistes creuen que aquesta comissió ha d’estar formada pels tècnics millor preparats i amb més coneixement sobre el tema i, a banda, amb totes les forces polítiques, per tal d’unir forces en un dels projectes més importants de la ciutat en dècades.Aquesta comissió serviria per a traçar un full de ruta de cara a totes les passes a seguir a partir d’ara. Cal recordar que Diari Més ja va avançar que la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem va desestimar el recurs de cassació presentat per l’Ajuntament i la Generalitat, i el POUM va quedar anul·lat.