Diverses entitats marroquines protesten pel conflicte entre el Marroc i el Sàhara Occidental

La concentració va tenir lloc ahir al vespre a la plaça Imperial Tàrraco

Actualitzada 25/11/2020 a les 11:24

Una vintena d'entitats de marroquins residents a Espanya es van manifestar dimarts al vespre a la plaça Imperial Tàrraco per donar suport al poble sahrauí en ple conflicte bèl·lic. La concentració portava com a lema «Mi bandera no se toca y la integridad territorrial de nuestra patria no se cuestiona».En un manifest, els convocants condemnen els «actes premeditats de desestabilització perpetrats pels separatistes del polisari que violen els acords i les resolucions internacionals sobre el Sahara Marroquí i les diverses resolucions del consell de seguretat de les Naciones Unides». A més a més, van denunciar els actes de vandalisme i violència contra el Consulat del Marroc a València.En aquesta hi van participar: Alianza Internacional sin fronteras por los derechos y las Libertades; Forum AV de la Amistad Hispano-marroqui de los Estudios Mediterráneos; Asociación Watani; Federación de Asociaciones islámicas y culturales de Tarragona; Asociación Cultural Marroquí de Calafell; Asociación ALBARAKAT Vila-seca; Asociación CHAMS Artesanía y Cultura del Baix Penedes en el Vendrell; Asociación Comunidad Islámica del Vendrell; Asociación Arab Cultural del Vendrell; Asociación Cultural de Jóvenes y Deportes de Catalunya en el Vendrell; Asociación Al Manar del Vendrell; Asociación de Musulmans del Magrib Reus; Asociación Nous Catalans Sant Salvador; Asociación Cultural i Islámica de Constantí i la Regió; Centro Islámico de Montblanc; Asociación Antersan; Adib de Reus; Asociación Nostalgia i Asociacion Atlas.