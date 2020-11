Cinc escoles de Tarragona i cinc de Reus promocionaran la escolarització de l'alumnat gitano

L'increment en la dotació també permetrà desplegar altres propostes relacionades amb l'èxit educatiu de l’alumnat gitano, com la lluita contra la segregació, la constitució d'un grup de treball per a la revisió i actualització del model actual i el desenvolupament de programes específics d’acompanyament a famílies.



L'objectiu d'aquest projecte, implantat el curs 2007-2008, és assolir l’escolarització plena, l'èxit escolar i la promoció sociolaboral d'aquest alumnat. El Projecte promoció escolar -impulsat pel Departament d’Educació- pretén lluitar contra la no escolarització i l’abandonament escolar entre el col·lectiu gitano, que dificulta el seu èxit educatiu, sota el paraigües del Pla Integral del Poble Gitano. Es va fer de la mà de l’entitat Fundació Pere Closa, que treballa per la formació i la promoció d’infants i joves gitanos mitjançant el reforç escolar.



47 nous centres

El passat curs 2019-2020 hi havia 10 zones arreu de Catalunya on es desenvolupava el Projecte promoció escolar, amb l’actuació en un total de 98 centres educatius. El curs actual s’ha ampliat a 9 zones noves i 47 centres.



Els nous centres que s'han afegit al projecte són 13 de l'Anoia, 6 de Canovelles, 5 de Montcada i Reixac, 5 de Reus, 5 de Tarragona, 4 de Sabadell, 4 de Maçanet de la Selva, 3 de Gavà i 2 de Sant Boi.



Fins a finals del passat curs escolar, el projecte de promoció escolar va permetre atendre 1.510 alumnes -957 d’infantil i primària i 553 de secundària i postobligatòria- i 1.057 famílies.