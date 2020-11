Ariel Rot visita Tarragona amb 'Un país para escucharlo' de RTVE

Durant la gravació del programa, el grup tarragoní Celestia va oferir una actuació al Centre Tarraconense El Seminari

El programa musical de RTVE Un país para escucharlo va fer parada a Tarragona la setmana passada. El seu presentador Ariel Rot (Tequila, Los Rodríguez) va entrevistar al cantant del grup tarragoní Celestia al Centre Tarraconense El Seminari. Durant la gravació, la formació també va tocar una de les seves cançons.



El programa mostrarà també indrets emblemàtics de la ciutat, com ara el Balcó del Mediterrani i la Part Alta. La gravació a Tarragona va comptar amb el suport de la Tarragona Film Office, l’oficina d’atenció als rodatges del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.Un país para escucharlo és un espai de RTVE dirigit per Juan José Ponce i produït per Producciones Cibeles que recorre la geografia espanyola per conèixer els sons més característics de cada regió, des dels més tradicionals als més innovadors. Acompanyat per músics locals, Ariel Rot busca les cançons que formen part de la memòria sentimental col·lectiva però també les noves promeses de cada territori.La nova temporada d’Un país para escucharlo s’estrenarà el proper mes de gener de 2021 i l’episodi dedicat a les comarques de Tarragona inclourà, a més de la capital, Miravet, amb l’actuació del grup tarragoní Roba Estesa.