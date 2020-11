Se segueixen formant llargues cues a l'oficina de Correos de la plaça Corsini

El sindicat CSIF alerta de la situació de precarietat i que cal més personal per a fer front als enviaments derivats del Black Friday i el Nadal

Cues amb un elevat nombre de persones segueixen produint-se cada dia a la plaça Corsini, d’usuaris de Correos. Aquesta és l’única oficina de la companyia que hi ha oberta al centre de la ciutat, després que a inicis del passat mes de juliol tanqués la que hi havia a El Corte Inglés. A dos quarts de dotze d’ahir dilluns hi havia vint-i-tres persones esperant el seu torn al carrer. La imatge no passa desapercebuda per les moltes persones que transiten per aquest espai del centre de la ciutat.

L’oficina de Correos de Corsini té com a complementàries les quatre sucursals que hi ha distribuïdes pel terme municipal i, concretament, als barris de Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, Bonavista i Sant Salvador.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) va informar ahir dilluns a aquesta redacció que «la precarietat es consolida a Correos, ja que el 18,5 per cent de les places oferides són a temps parcial». El sindicat va afegir que és necessari més personal per a fer front «a l’increment d’enviaments que es produeixen pel Black Friday i la campanya de Nadal».