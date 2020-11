Més de 250 negocis sol·liciten l'ajut directe aprovat per l'Ajuntament de Tarragona

El termini finalitza el pròxim 11 de desembre

Actualitzada 23/11/2020 a les 19:55

L’Ajuntament de Tarragona ha rebut –fins ahir– un total de 258 sol·licituds per rebre l’ajut econòmic directe que el govern va aprovar recentment adreçat al negocis afectats per la segona onada de la pandèmia del sector comercial, de la restauració, d’oci nocturn i centres d’estètica afectats. Aquests establiment van haver de tancar com a conseqüència de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre. El termini per demanar els ajuts aprovats per l’Ajuntament de Tarragona s’exhaureix el pròxim 11 de desembre. La seva tramitació és telemàtica i s’atendran les peticions per ordre d’arribada, tot i que el consistori no descarta ampliar-ne la dotació. «Es destinen a la present resolució de subvencions la quantitat de 500.000 euros. Cas de que les sol·licituds, que s’atendran per rigorós ordre d’entrada en el registre de l’Ajuntament, exhaureixin aquest import màxim, s’ampliarà la quantitat destinada a la mateixa, prèvia tramitació de l’expedient de suplement de crèdit per finançar aquest import», recull el decret que es pot consultar al Taulell d’anuncis de la seu electrònica l’Ajuntament de Tarragona. L’import màxim de la subvenció en cap cas superarà determinats imports segons el tipus de negoci. En el cas de discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles (epígraf IAE 969.1 i altres del sector de l’oci nocturn que acreditin amb la corresponent llicència municipal que el seu horari d’obertura és vespertí-nocturn), l’import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros. En el cas de restaurants, cafeteries, bars i bars musicals (epígrafs IAE 671, 672, 673.1 i 673.2) l’import màxim que es pot rebre és de 500 euros i, en el cas d’altres activitats afectades pel tancament decretat per la segona onada –com ara els centres d’estètica– el màxim a percebre és de 400 euros.