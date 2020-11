La Sala Trono aixeca de nou el teló aquest divendres i confia que no hi hagi més tancaments

Actualitzada 24/11/2020 a les 13:41

La Sala Trono tornarà a tenir funcions a partir d'aquest divendres, un cop el Govern ha permès la reobertura dels teatres amb el 50% de l'aforament. Aquest cap de setmana ho farà amb dues produccions tarragonines, Hamlet machine, a càrrec de Carlos Andrés Pereira; i ¿Quién disparó a George Stuart?, de la companyia La Imperfecta encapçalada per Raquel Méndez. El gestor i programador de la Trono, Joan Negrié, s'ha felicitat perquè ja han venut un 25% de l'aforament per les quatre sessions previstes entre divendres i diumenge i ha explicat que confien que no hi haurà més tancaments en el futur. A més, ha indicat que es plantegen fer funcions els dijous perquè el públic de localitats veïnes pugui anar al teatre a Tarragona.Per poder assegurar un aforament més ampli i garantir les distàncies de seguretat, la Sala Trono funcionarà amb les butaques del teatre Metropol. De moment ja han venut 300 entrades per les quatre funcions del cap de setmana, un fet que per Negrié demostra que el públic té ganes de teatre i que els fa «molt feliços». El gestor s'ha mostrat convençut que la majoria de les entrades les vendran «a última hora».Des de la Sala Trono esperen que a partir del 7 de desembre, amb la nova fase de la desescalada, es pugui incrementar l'aforament. L'altre cavall de batalla és que el Procicat aixequi el confinament perimetral dels caps de setmana. De fet, ha indicat que hi treballen conjuntament des de l'Associació de Teatres de Catalunya (ADETCA). «Ens perpetua l'agonia», ha afirmat Negrié. «Tenim molt públic de la ciutat, però també molta gent ve de Reus, Vila-seca, Cambrils o Sant Carles de la Ràpita, i tots aquests no poden venir», ha lamentat.Per això, ha avançat que estudien fer representacions entre setmana, quan la mobilitat entre municipis està permesa. Per garantir el compliment del toc de queda també han avançat les funcions a les vuit del vespre; i els diumenges, a quarts de set. Negrié també s'ha queixat que no han rebut «cap explicació» per part del Govern sobre el canvi de criteri de l'executiu, que va acabar comportant la clausura dels teatres.Durant les setmanes de tancament, la Sala Trono ha hagut de suspendre tres espectacles, que han estat reprogramats a la primavera. Així, aquest cap de setmana es reprendrà l'activitat amb les dues propostes d'arrel tarragonina i que van ser premiades per l'Aula de Teatre de la Universitat Rovira i Virgili. La resta de programació prevista fins a finals de gener es manté, a excepció del prevista per l'11 i 12 de desembre, quan es presentarà l'última obra de Godoy.En la seva vessant creativa, la Sala Trono també treballa en noves propostes per als propers mesos. Negrié ha avançat que alguna estarà pensada per veure's a través d'internet, en la línia del que van haver de fer durant el primer confinament. Pel productor però, aquesta modalitat «és un complement de la temporada de teatre convencional» i ha defensat que volen «que la gent vagi al teatre i es creï la litúrgia i la comunió del moment». «Això no es pot substituir per un streaming», ha dit.