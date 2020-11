La família de Lluís Mezquida cedeix el fons documental a la RSAT

Conté cartes de Shulten i Bryant al periodista

Actualitzada 23/11/2020 a les 21:32

La família del periodista Lluís Mezquida (1920-2004) ha fet donació a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) part del fons documental i de la biblioteca que va acumular durant la seva llarga trajectòria professional. Mezquida, qui signava alguns dels seus articles amb el pseudònim Petrófilo, era un amant de la història de la ciutat i, de manera molt especial, del seu passat arqueològic, del qual va ser un incansable divulgador. Entre els documents cedits a la RSAT, destaquen cartes que persones molt vinculades al patrimoni cultural de Tarragona, com Schulten, Willian J. Bryant o Bellido van escriure a Mezquida.

L’Arqueològica va informar ahir dilluns que «aquest mes de novembre la nostra biblioteca s’ha vist augmentada amb la donació d’un important lot de llibres de qui fou l’enyorat historiador i periodista Lluís Mezquida Gené, home reconegut per la seva lluita en favor dels monuments de la ciutat, a través sobretot de la seva ploma». La centenària entitat va remarcar que Mezquida es va «implicar plenament en els objectius de l’Arqueològica i hi participà molt activament com a soci i, també, com a membre de la junta durant anys».

La passió de Mezquida pel patrimoni de Tarragona va suposar que fes una important tasca en la recuperació de les restes del fòrum del carrer Lleida i de l’Amfiteatre. Precisament, bona part de la posada en valor d’aquest monument va ser finançada pel nord-americà William J. Bryant. Mezquida també va participar en la recuperació d’objectes de gran valor com el sarcòfag d’Hipòlit que s’exhibeix al Pretori.

Pel que fa als llibres donats, alguns referits a fets de la Guerra Civil, estaven continguts en un total de quinze caixes, fet que va remarcar l’Arqueològica. Alguns exemplars rebuts estan signats i dedicats pels seus autors, la qual cosa els afegeix un valor suplementari. L’arqueòleg i membre de la RSAT, Jordi López, s’encarregarà de la classificació dels diferents documents, que seran incorporats a la biblioteca de l’entitat.