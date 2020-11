L'hostaleria comença a recuperar el ritme el primer dia d'obertura a mig gas

Alguns professionals han modificat la planificació del seu treball per treure més rendiment davant els horaris fixats pel govern de la Generalitat

Actualitzada 23/11/2020 a les 21:22

El sector de l’hostaleria va començar a recuperar l’alè ahir dilluns, primer dia de la reobertura d’establiments després del segon tancament que ha patit a causa de la pandèmia de la covid-19. Tot i la satisfacció per poder tornar a tenir contacte amb els clients, la situació en la qual es troba la restauració no feia que les cares dels professionals fossin d’exultant alegria. Els deutes acumulats són molts, les caixes perdudes són irrecuperables i la sensació és que passarà molt temps abans que arribi una situació de normalitat. Els dubtes sobre el futur immediat persisteixen.

A mig matí, la presència de clients a les terrasses era reduïda en molts indrets de la ciutat com la plaça de la Font, el carrer Lleida o el Serrallo. Els empresaris del sector van comentar a aquesta redacció que confiaven en què la situació millorés al llarg de la jornada i, sobretot, el cap de setmana, malgrat el confinament local i el fet d’haver de tancar a les 9.30 hores de la nit.

Alguns professionals han adaptat els horaris a la nova situació. Josep i Albert Rosario, del City, del Serrallo, van explicar a aquesta redacció que «haver de tancar a les 9.30 hores ens perjudica, però ho entenem». «Abans no obríem al matí i ara sí que ho fem per aprofitar tot el que puguem, hem hagut d’evolucionar», van dir. Pare i fill van coincidir en el fet que «no sabem com ens pot perjudicar el tancament perimetral, tenint en compte que el Serrallo és una zona gastronòmica important a la qual ve gent de poblacions fora de Tarragona».

Josep i Albert Rosario van recordar que la reobertura d’ahir «és diferent de la que van fer després del primer confinament, que va ser total, quan hi va venir molta gent perquè havia estat tancada a casa». En aquesta ocasió, «la situació és diferent i, a més, hem tornat en un dilluns, que és dia laborable». Les dues últimes setmanes «hem fet menjar per a emportar i la gent ens ha demostrat la seva solidaritat amb la restauració», va remarcar Albert.

Aquest establiment del Serrallo disposa d’una vintena de taules a la terrassa, «però treballem amb dotze i hem posat taules sense cadires perquè serveixen de separació, per tal de mantenir la distància de seguretat», va subratllar Josep, qui va apuntar que «nosaltres treballem més a la tarda».

Per la seva banda, Marta Ferré, propietària de tres establiments de la plaça de la Font, Cappuccino, Fòrum i Continental –en té altres distribuïts per la ciutat–, estava enfeinada escrivint en una pissarra les seves propostes gastronòmiques. «Afrontem la reobertura amb moltes ganes de tornar a treballar, però seguim tenint un problema amb les restriccions horàries», va comentar, per afegir que «ens han obligat a tancar sense que hi hagués estat d’alarma, no com a succeït a Madrid, però hem de seguir pagant impostos, la llum i l’aigua». Segons Ferré, «si ens obliguen a tancar, hauríem de deixar de pagar i rebre més ajudes, ja que nosaltres no hem pogut demanar cap». Amb la reobertura iniciada ahir «tenim per cobrir despeses», va remarcar.

Ferré no va dubtar a dir que «necessitem la gent de Tarragona, que ens ajudi, perquè en cas contrari el sector es pot enfonsar». «El cap de setmana notarem molt el tancament perimetral», va afegir.

Pel que fa a l’horari de tancament, les 9.30 hores de la nit, Ferré va comentar que «millor això que res», però obliga a modificar el sistema de treball. «No té cap sentit fer sopars si la gent ha de marxar d’hora a casa i el que farem serà plats a l’estil de les tapes». La propietària dels citats establiments de la plaça de la Font va explicar l’experiència de la primera reobertura. «La gent no accedia a l’interior, seia a la terrassa, però aquesta és la meitat del que podríem tenir», va subratllar.

Un altre punt neuràlgic del sector de terrasses de Tarragona és l’espai de la plaça Corsini i del carrer Lleida. Algunes estaven molt ocupades ahir al matí, en altres la presència era limitada i en alguns casos no estaven muntades. Israel Violero, propietari de Tarraco Taverna, local ubicat al carrer Lleida, va dir que «nosaltres teníem ganes d’obrir, però els nostres clients encara més». A l’interior del bar no ofereix servei i a la terrassa disposa de vuit taules. Violero va comentar que, «per l’estil del meu negoci, sobretot tapes, l’horari em va bé, però que el toc de queda sigui a les 10 de la nit perjudica molts negocis». En aquest context, el responsable de Tarraco Taverna va afegir que «nosaltres no treballem la cuina, però penso que els restaurants haurien de poder obrir fins més tard per poder fer sopars: el seu horari és diferent i crec que el toc de queda hauria de ser a la mitjanit».