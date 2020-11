L'Ajuntament de Tarragona i l'Obra Social 'La Caixa' renoven el programa 'Dinem a l'escola'

El projecte garanteix un àpat saludable al dia als menors de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica

Actualitzada 24/11/2020 a les 15:02

L’Ajuntament de Tarragona ha signat un conveni amb la Fundació Bancària 'La Caixa' per garantir el programa social d'àpats infantils a través del programa Dinem a l'escola. L'obra Social aportarà 25.000 euros al programa que garanteix un àpat diari equilibrat als nens i nenes de famílies en situació de pobresa.



La consellera de Serveis Socials, Carla Aguilar-Cunill ha agrait «el compromís de l'Obra Social 'La Caixa' especialment en un any com aquest per ajudar a pal·liar la situació de famílies en risc d'exclusió».

El Programa Dinem a l’Escola s’ha consolidat com un recurs per a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, sense ingressos o amb ingressos mínims per tal que puguin garantir un àpat saludable al dia als seus fills i filles cobrint aquesta necessitat mitjançant els menjadors escolars durant el curs escolar, -incloent les Llars d’Infants-, ja sigui amb targetes d’aliments frescos, menjadors socials, casals d’estiu i d’altres recursos adients.

El projecte no només garanteix l’àpat sinó que també es treballen i eduquen altres aspectes relatius a les normes de conducta a la taula, el bon ús dels estris, aprendre a parar i desparar la taula i calcular una bona proporció dels aliments que es consumiran.



«Dinem té una doble funció, per una banda cobreix les necessitat bàsiques nutritives i calòriques i, per l’altra cobreix aspectes educatius i formatius beneficiant en els seu conjunt no només als infants en particular sinó a la família i a la societat en general», ha explicat Aguilar-Cunill.

El programa es va iniciar l’any 2013. Es beneficien 400 infants de tots els centres educatius d’àmbit municipal -amb espai de menjador escolar. Es porta a terme durant el curs escolar així com també en els períodes de vacances de Nadal i d’estiu quan les escoles estan tancades.