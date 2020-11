Investigadors de la URV desenvolupen un dispositiu que captura diòxid de carboni de l'atmosfera

El projecte, denominat CAPTACO2, està en la seva primera fase de desenvolupament

Investigadors del centre tecnològic Eurecat, de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i de la Fundació Greennova han desenvolupat un dispositiu, encara en fase de proves, per capturar diòxid de carboni de l'atmosfera.El dispositiu, desenvolupat a les instal·lacions d'Eurecat a Tarragona, utilitza unes membranes especials de polisulfona que aconsegueixen contenir una solució de captació en l'interior es produeix una reacció química que converteix el diòxid de carboni en carbonat.El projecte, denominat CAPTACO2, està en la seva primera fase de desenvolupament i ja han provat diferents configuracions de membranes i solucions de captació per a maximitzar l'eficiència del procés.Segons ha explicat el director de Tecnologia Química d'Eurecat i investigador del Departament d'Enginyeria Química de la URV, Ricard García Valls, la configuració més eficient ha resultat ser la composta per una membrana de polisulfona d'alta hidrofobicitat, més la solució de captació amb anhidrasa carbònica.«Els resultats preliminars mostren una millora important amb l'anhidrasa carbònica, en tant que les taxes de captura de CO2 augmenten més de 20 vegades en comparació amb una solució de captació formada per hidròxid de potassi», ha concretat.L'anhidrasa carbònica és un enzim que, gràcies a la seva capacitat per convertir el CO2 en àcid carbònic de manera reversible, és clau en la fotosíntesi de les plantes, i està en els cloroplasts de les fulles, on és la segona enzim més abundant, així com en els pulmons i en altres teixits de el cos humà.Segons García Valls, «a l'espera de proves de verificació addicionals, aquesta estratègia podria obrir un nou i prometedor camí de desenvolupament».El desenvolupament tècnic del projecte CAPTACO2 es basa en el treball previ de la doctora Adrianna Nogalska en la seva tesi «Adsorció ambiental de CO2 a través de contactors de membrana», el contingut posa les bases per usar certes membranes especials de polisulfona, patentades, que actuen com un full artificial.Els impulsors del projecte han explicat que persegueixen lluitar contra el canvi climàtic de forma no lucrativa, un dels objectius de la Fundació Greennova, el fundador i director, Sebastià Carrión, ha advertit que «l'excés de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera està accelerant l'escalfament global».«A més de reduir les emissions globals, haurem de netejar la nostra atmosfera si volem reduir els danys que causarà el canvi climàtic», ha avisat Carrión, que ha recordat que l'escalfament atmosfèric, entre d'altres impactes, està modificant els patrons climàtics i provocant que augmenti el nivell de la mar, amb efectes que plantegen riscos cada vegada més greus per als ecosistemes, la salut humana i l'economia de la planeta.