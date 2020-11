Els Mercats de Tarragona recullen més de 2.500 euros pel Gran Recapte

S’invertiran en abastir d’aliments frescos les entitats més necessitades

Actualitzada 24/11/2020 a les 16:36

Els Mercats de Tarragona han recollit un total de 2.502 euros durant l’edició d’enguany del Gran Recapte, que va tenir lloc per primer cop als mercats municipals de Tarragona del 16 al 21 de novembre.Parades del Mercat Central i del Mercat de Torreforta han centralitzat durant la setmana passada les donacions solidàries de la ciutadania, sumant un total de 834 tiquets per valor de 3 euros cadascun, que s’invertiran en abastir d’aliments frescos les entitats més necessitades.El president de l’empresa de Mercats, Dídac Nadal, ha destacat que «estem molt satisfets i orgullosos de l’acollida que ha tingut la iniciativa entre els clients i paradistes del Mercat Central i el Mercat de Torreforta. El meu sincer agraïment a tots ells, que un cop més han demostrat la seva solidaritat en un moment tan complicat com l'actual. La nostra voluntat és que els mercats de la ciutat tinguin un important component social i siguin part activa de tantes iniciatives solidàries com sigui possible. Per això, en els darrers mesos hem establert col·laboracions amb entitats del tercer sector com Topromi, Formació i Treball, Joventut i Vida o Creu Roja».Les parades del Mercat Central que han participat enguany al Gran Recapte han estat: Albert Ribot, Bardolet Cansaladers, Fruits secs Cristobal, Nipo Sushi de Mercat, Herminio Peixaters, La Selecta, Pastisseria Cal Jan, Fruites i Verdures Manoli, Peix Fresc Tinet, Gustum, Carnisseria Virgili, Carnisseria Meritxell, Carns Bertran, Peixateria Rita i Pollastres Pili. Pel que fa al Mercat de Torreforta: Polleria Iturbide, Peixateria Claustre, Xarcuteria Cansaladeria Maria del Carme y Diego, Carnisseria Lourdes i Emilio, Fruites i Verdures Marc i Roser, Xarcuteria Quimeta i HR Bakery.