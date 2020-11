El Ministeri de Cultura reclama a Tarragona que retorni la subvenció pel programa cultural de Tarragona 2018

El passat 18 de novembre va arribar un requeriment del Ministeri de Cultura i Esports a l’Ajuntament de Tarragona pel qual s’inicia el procés de reintegrament d’una ajuda concedida el 2018 per al programa cultural dels Jocs del Mediterrani per un import de 114.000 euros. El Ministeri reclama una memòria detallada de les actuacions que es van finançar amb la subvenció, ja que la memòria de caire general que es va entregar en el seu moment no s'adequa a les bases de la subvenció. El portaveu de l’Equip de Govern, Manel Castaño ha destacat que «es tracta d’un nou exemple de com van fer les coses el govern del PSC i el PP durant els Jocs del Mediterrani. Veiem com dos anys després la ciutat encara està pagant les conseqüències».

Des de l’Ajuntament s’estan preparant les al·legacions al requeriment que es presentaran abans d’acabar el termini que ha donat el Ministeri el proper 2 de desembre. En aquestes al·legacions es presentarà la memòria segons el model normalitzat així com les dades, indicadors i documentació necessària requerida pel Ministeri. L'Equip de Govern confia que, amb aquesta nova documentació, quedi justificada la subvenció rebuda i, per tant, no s'hagi de retornar.