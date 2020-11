Augmenten els expedientes per violència masclista a Tarragona amb gairebé 200 víctimes

La Part Alta és el barri on s’ha produït un major augment dels casos en seguiment respecte l’any anterior

Actualitzada 24/11/2020 a les 16:31

El nombre de dones que han sol·licitat atencions per violència de gènere a través de l'Equip Socioeducatiu d'Atenció a la Violència Masclista (ESVIOM) a la ciutat de Tarragona ha augmentat aquest 2020 respecte a l'any anterior.Moltes d'aquestes atencions arriben derivades pel Servei d'Atenció i Informació a les Dones (SIAD) que s'encarrega de fer una primera orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones, per posteriorment derivar-lo als serveis especialitzats en cas de situacions de violència.El nombre de dones amb expedient obert per violència masclista, és a dir, en seguiment per part de l'equip d'ESVIOM, ha passat de 169 l'any 2019 a 198 aquest 2020.Ponent és la zona on més casos en seguiment hi ha, el 37,8 % del total de la ciutat, seguit de Part Alta (23,7) i Part Baixa (23,2). La Part Alta és el barri on s'ha produït un major augment dels casos en seguiment d'un any respecte a l'altre. A Part Baixa en canvi, han disminuït.Tant l'any 2019 com al 2020, al voltant del 90% de les dones en seguiment per violència masclista, tenen entre 18 i 65 anys. D'aquestes, entre el 70 i 80% tenen fills a càrrec seu.Les principals problemàtiques associades a la situació de violència masclista són maltractaments psicològics i maltractaments físics. Si bé cal destacar que hi ha un cert factor de violència econòmica. A part, no es tracta d'un sol tipus de maltractament, en molts casos es produeix més d'un d'aquests factors.La consellera de Serveis Socials, Carla Aguilar-Cunill ha destacat la importància que «cada vegada més dones s'atreveixin a demanar ajuda i s'adrecen a nosaltres» - i ha insistit - «qualsevol dona que necessiti acompanyament es pot adreçar als nostres equips. Estem al seu costat davant qualsevol situació tant des del SIAD com des de l'ESVIOM com des de la Unitat d'Atenció a la Víctima de la Guàrdia Urbana».Aguilar-Cunill ha remarcat la gran tasca feta des de tots els serveis municipals durant la primera onada de la pandèmia provocada per la covid-19 durant la qual, els diferents equips especialitzats van seguir prestant l'acompanyament necessari a les víctimes tant amb trucades telefòniques com a través de l'aplicació whatsapp.Pel que fa a les diligències judicials, la Guàrdia Urbana n'ha obert 50 durant els mesos de gener a octubre de 2020 per casos de violència masclista. Durant el mateix interval de mesos, l'any 2019 es van iniciar 78 diligències.Els expedients oberts per part de la Guàrdia Urbana han estat 43 de gener a octubre de 2020 i 66 de gener a octubre de 2019. Aquest mes de novembre, 18 víctimes de violència masclista es troben en seguiment actiu (amb protecció) per part de la Guàrdia Urbana de Tarragona.Tant des del SIAD, com des d'ESVIOM com des de la Unitat d'Atenció a la Víctima de la Guàrdia Urbana destaquen el fet que es tracta d'un any difícil i diferent de la resta durant el qual és probable que alguns casos s'hagin iniciat per altres vies i per això es fa difícil fer comparatives.