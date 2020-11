Reclama a Espimsa la il·luminació dels recintes amb contenidors del mercadet

Actualitzada 23/11/2020 a les 08:36

Juan Antonio Heredia, veí de Bonavista, reclama des de fa temps la il·luminació i senyalització dels recintes del mercadet del barri, que va posar l’empresa Espimsa amb la finalitat de tenir recollits els contenidors de la brossa. Després de diferents denúncies i de traslladar aquesta problemàtica fins i tot al Síndic de Greuges, Heredia demana que «il·luminin els contenidors, perquè això ho diu la llei i perquè la seva presència suposa un perill, ja que poden provocar accidents». Heredia demana que «si no els senyalitzen, almenys podrien retirar-los i tornar-los a posar el dia de mercadet».

Heredia, qui manté un llarg litigi amb l’Ajuntament de Tarragona per reclamar que «el mercadet tingui les parades que ha de tenir i cap més, i que es garanteixin els passadissos de seguretat», va dir ahir diumenge a aquesta redacció que «he presentat escrits davant l’OMAC sobre els contenidors, però l’Ajuntament no contesta i tot segueix igual». «També ho he denunciat a la Guàrdia Urbana, ja que els contenidors no il·luminats poden provocar accidents». «Aquesta situació és irregular», va apuntar Heredia.

En el seu moment, Heredia va felicitar Espimsa per la decisió de tenir protegits els contenidors de la brossa. En total, són cinc les illetes que va posar l’empresa de mercats. No obstant això, Heredia insisteix en el fet que les illetes del mercadet «incompleixen les normes de seguretat viària» i, en conseqüència, la seva presència hauria d’estar senyalitzada i, a la nit, il·luminada. «És evident que les illetes de contenidors no s’ajusten a les normes de circulació i posen en perill les persones i vehicles», va insistir aquest veí del barri de Bonavista.