La Temporada de Tardor dels teatres es reanuda l'11 de desembre amb 'Hidden'

Actualitzada 22/11/2020 a les 21:02

La ciutat de Tarragona reprendrà tota la programació de Teatres de Tardor el dia 11 de desembre amb Hidden després que l’Ajuntament tanqués tota l’activitat cultural el passat 13 d’octubre. Segons el consistori, per tal de facilitar l’accés als espectadors i motivar-los per tornar al teatre, les primeres funcions disposaran d’un descompte del 2x1. Es pot consultar la cartellera i tota la informació de teatres al web teatres.tarragona.cat. La sala Trono també reobrirà les seves portes el divendres 27 de novembre al Teatre Metropol amb tota la programació prevista de la qual informaran properament. Fora de la programació de la Temporada de Tardor, el Festival REC serà el primer en obrir les portes del teatre, ja que es podrà celebrar presencialment del 2 al 8 de desembre amb el 50% de l’aforament tal i com contempla la normativa i mesura que es mantindrà també amb la programació de Tardor i la Sala Trono.

Pla de reobertura

D’altra banda, les instal·lacions esportives es reobriran avui, seguint les mesures establertes en diferents espais i tipus d’activitat. Les activitats esportives a l’aire lliure es podran dur a terme amb un 50% de l’aforament i les que es realitzin en espais tancats o coberts l’aforament màxim serà del 30% i totes finalitzaran a les 21 h. L’ús de vestidors només estarà permès en les instal·lacions que disposin de piscina o s’hi duguin a terme activitats aquàtiques. Aquests usuaris podran sortir a les 21.30 h. com a màxim. La piscina de Campclar obrirà al públic a partir de les 11 h avui i demà. La sala de musculació de Campclar, obrirà a partir del 30 de novembre. Cal efectuar cita prèvia per accedir a les instal·lacions a través de l’aplicació o del web del PMET: https://www.tarragona.cat/esports .

Per adaptar-se a la situació actual, l’Escola Municipal de Música de Tarragona ha reorganitzat els seus serveis i oferirà classes de fins a sis alumnes, tal i com preveu la normativa. Els recintes patrimonials i el Museu d’Història que ja estaven oberts amplien l’aforament fins al 50%.