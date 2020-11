Les sales de concerts reobren aquest dilluns a mig gas després de vuit mesos d'aturada

Les sales de concerts poden tornar a aixecar la persiana aquest dilluns després de vuit mesos de tancament. Convertides en un dels sectors més damnificats de l'arribada de la pandèmia a Catalunya, han hagut d'aguantar la respiració fins dissabte a la nit, quan el Govern va esmenar l'error que les deixava fora del pla de represa. Tanmateix, gran part d'aquests espais no programaran concerts immediatament i alguns ni tan sols obriran. De fet, es calcula que a menys de la meitat de les 85 sales associades a l'ASACC hi tornarà a sonar la música. Seran, sobretot, a les de petit aforament i sovint autogestionades. Les grans esperaran que l'aforament s'elevi al 70% i hi hagi servei de bar, com és el cas de l'Apolo, Razzmatazz o la Mirona.La Sala Zero de Tarragona no té previst reobrir el local fins l'any vinent. Veu impossible reprogramar concerts amb les restriccions actuals. El seu responsable, Àngel Lopera, lamenta a l'ACN la reducció de l'aforament, la restricció del servei de barra i que no puguin rebre públic d'altres municipis, molts dels quals, provenen de localitats de l'entorn com Reus o Torredembarra. «És inviable des del punt de vista logístic, les sales de concerts no són com els teatres», ha admès.La Zero té una capacitat per a 400 persones, però amb la limitació d'aforament han d'habilitar l'espai amb taules i cadires i, per això, les localitats que poden posar a la venda són unes 60. «Només amb això ja es redueix l'aforament brutalment, si a banda, sumen que només pot venir el mercat de Tarragona no és viable obrir», insisteix Lopera. Loperena també ha volgut referir-se a l'error de la publicació al BOE i la posterior rectificació del Govern, que ha qualificat de «molt amateur». «Ens demanem molta professionalitat i responsabilitat a nosaltres i per part seva no sembla molt responsable», ha afegit. L'últim concert de la sala es va celebrar el 7 de març.

El director de l'Apolo, Alberto Guijarro, ha avançat a l'ACN que no preveuen obrir fins que hi hagi servei de bar. «Ja no és rendible obrir amb aforament tan reduït, així que molt menys sense la barra», assegura. D'altra banda, ha explicat que és un servei que no poden deixar de donar als clients. Alhora, ha detallat que en el seu cas necessiten un mínim de deu dies per posar-se en marxa, ja que han de fer tràmits com, per exemple, augmentar de nou la potència elèctrica amb la companyia, entre altres «funcionalitats».



A més, Guijarro ha remarcat que un local com Apolo «no pot programar d'un dia per l'altre», i ha concretat que tenen alguns concerts que encara estaven programats al desembre i, depenent si canvien aquestes condicions d'obrir amb bar o sense, decidiran si els cancel·len, si continuen tancats o si obren.



Per la seva banda, el codirector i gerent de la Sala Razzmatazz, Lluís Torrents, ha avançat que aquest dilluns esperen seure amb el Departament de Cultura «per estudiar aquesta resolució», ja que els resulta tot «molt confús» i no saben si algú pot obrir. «Fins que no sapiguem ben bé què és el que podem fer, no podem prendre cap decisió, però no crec que ningú pugui obrir demà», ha considerat.



Una de les sales més importants de la demarcació de Girona, la Mirona de Salt, tampoc tornarà a l'activitat, per ara. No ho farà, assegura el seu director Quim Marcé en declaracions a l'ACN, fins que es pugui obrir el servei de barra i s'acabi el confinament municipal, dues circumstàncies que garantirien la viabilitat econòmica.



Les sales de concert de Lleida, dividides

Per contra, La Llotja o l'Espai Orfeó de Lleida han decidit obrir ara que el pla de represa els ho permet. Són sales més semblants a un teatre o auditori, on el públic està assegut i, per tant, la seva viabilitat no depèn del servei de barra. L'Espai Orfeó oferirà diumenge el concert de Xarim Aresté i estan treballant per oferir concerts en altres sales de la demarcació de Lleida en el marc del projecte 'Casa de la Música'.



El Cafè del Teatre és de les poques sales amb servei de barra que també han decidit obrir al 50% i divendres acollirà el concert de Feliu Ventura. En canvi, sales de concerts com la Manolita o el Comèdia, amb servei de barra i on els espectadors poden ballar i estar drets a la pista, no obriran. «Sense servei de barra no ens surten els números», explica a l'ACN el seu responsable, Santi Salvador. «Necessitem l'ingrés de les consumicions. És complicat suportar totes les despeses que suposa fer un concert només amb el preu de l'entrada», assegura.



Salvador, compta amb altres sales a Lleida, principalment pubs, com ara el Baba Room o el Maracas i, s'està plantejant reformular-se i obrir. Explica que ho fa gràcies a les mostres de suport que estan rebent dels clients i de l'opció que els ha donat la Paeria per readaptar les seves llicències com a bar per poder oferir begudes i menjar.