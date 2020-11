La reobertura de la restauració reanima els carrers del centre de Tarragona

Actualitzada 23/11/2020 a les 13:33

Inaugurar i tancar

El primer dia de reobertura de bars i restaurants ha reanimat els carrers del centre de Tarragona en el primer dia de la fase de desescalada. Més gent pel carrer que els últims dies, primers cafès a les terrasses després de cinc setmanes i restauradors preparant les cuines pels primers àpats. Tot i això, a un ritme inferior del que és habitual. Alguns propietaris lamenten que amb el teletreball molts dels clients que tenien encara no els recuperaran mentre que altres afronten amb esperança els propers mesos, tot i les dificultats acumulades durant la pandèmia. Entre aquests hi ha els comerços, que esperen que si hi ha més gent al carrer també tindran més clients.Clients i restauradors s'han retrobat aquest dilluns . «Ho trobava a faltar», ha reconegut Soda Seck, mentre feia un cafè amb llet a la plaça de la Font. «La ciutat canvia molt quan les terrasses tenen gent», ha afegit. Un altre consumidor, Pere Lapeyra, cada dia pren un cafè en una fleca del carrer Comte de Rius. «Fins ara feia cua i treia el got de plàstic però ara ja puc estar aquí a la terrassa, i és fantàstic», ha afirmat.Tot i això, en el primer matí no han estat gaires les persones que han aprofitat la reobertura de bars i restaurants. Marta Ferré, filla de la propietària de la cafeteria Capuccino ha apuntat que esperaven «molta més gent». «Necessitem que tota la gent de la ciutat ens ajudi, hem estat tres mesos tancats aquest any», ha recordat.L'establiment serveix dinars i sopars, però Ferré no és gaire optimista amb els àpats al vespre. «Ens deixen obrir fins dos quarts de deu, i tant de bo la gent canviï el xip, però no crec que entre setmana la gent s'assegui a sopar a les set de la tarda», ha raonat. Amb tot, confia que el cap de setmana, encara que sigui a base de tapes, els clients mengin més aviat. També trobarà a faltar els visitants de localitats veïnes el cap de setmana, ja que el confinament perimetral es manté. Entre els clients, en canvi, comprensió amb la mesura. «El toc de queda em sembla bé. A l'hivern es fa de nit a les sis i trobo que és bona idea continuar tancant els locals a les deu», ha dit Seck. Per Lapeyra, el principal és «que han desbloquejat l'economia de molta gent».Un altre aspecte intrínsec a l'hivern és el fred. Amb el descens de la temperatura els clients tindran menys ganes d'estar al carrer i a l'interior, amb les restriccions d'aforament, hi caben menys persones. Per això, ja aquest dilluns, alguns propietaris s'afanyaven a instal·lar estufes a les terrasses.Un dels establiments que pitjor ha passat el tancament de les darreres setmanes és El Racó de la Raquel, una cafeteria i fleca que va inaugurar el negoci el 15 d'octubre, però que l'endemà va haver de tancar per les restriccions. «Volem que a poc a poc la gent ens vagi coneixent. Confiem que tothom tornarà a sortir al carrer i a consumir i tenim l'esperança que la cosa millori», ha afirmat Margarita, una de les propietàries. En el seu cas el tancament nocturn no l'afecta, ja que d'entrada ja tenien previst tancar a les nou del vespre.Just al costat, Meritxell Ascaso, propietària de Ca la Meri, recollia i netejava les taules dels primers clients del dia. «S'ha notat la davallada. Nosaltres tenim molta gent de l'Ajuntament i la delegació de la Generalitat i fem molts esmorzars, però com que hi ha molts que teletreballen ho notem», ha valorat. A més, confia els treballadors no agafin l'hàbit de fer-se el dinar a casa i endur-se'l a la feina, sinó que segueixin anant al restaurant. En la seva opinió però, la mesura que més perjudica els restauradors és la limitació d'aforament. «La distància entre taules fa perdre taules a molta gent», amb la qual cosa, també la possibilitat d'acollir més clients. Ascaso també s'ha queixat de la falta d'ajudes al sector per part de l'administració. De moment tan sols ha rebut 250 euros de l'Ajuntament de Tarragona: «el que ens han donat fins ara és almoina».Finalment, un altre sector molt tocat per la pandèmia, el comerç, també espera que la reobertura de bars i restaurants, de retruc, els beneficiï. Amb més gent al carrer, més opcions que entrin als establiments. Magda Ribot, propietària d'una botiga de roba, confia més en els clients fidels. «Sí que hi ha més ambient a la ciutat però més vendes, de moment, no. Potser estan tots al bar», ha ironitzat. Ribot ha analitzat que com la gent fins ara amb prou feines ha sortit de casa, tampoc ha necessitat roba nova. Una tendència que espera que es capgiri de cara Nadal.