Els cinemes poden obrir i continuen sense penjar la cartellera

Actualitzada 22/11/2020 a les 21:10

Els cinemes poden tornar a reobrir portes a partir d’avui amb un aforament màxim del 50 per cent. Tot i això, els principals cinemes de Reus i Tarragona continuaven ahir sense penjar la cartellera. En el cas dels cinemes Axion, ubicats a la Fira de Reus, reconeixien tenir dubtes sobre si poder obrir o no, ja que es troben ubicats a l’interior d’un centre comercial. Fonts dels cinemes Axion asseguraven que esperen aclarir el dubte sobre la seva reobertura avui al matí, després que les noves mesures del Govern català sobre la reobertura es fessin públiques dissabte, en cap de setmana. Des d’Axion asseguren que opten per ser cautelosos i que penjaran la cartellera amb les estrenes tan bon punt la Generalitat els confirmi que poden obrir. obrir o no. Mentrestant els Ocine Tarragona, ubicats a les Gavarres, encara penja el cartell de «Tornarem aviat amb la màgia del cinema», com també als Ocine Vila-seca, ubicats al centre comercial de Port Halley. Als cinemes Yelmo, a Parc Central, penja també el cartell de tancat fins a nou avís.