El tràfic marítim del Port de Tarragona a l'octubre, el més important en els darrers 13 mesos

El moviment mensual d’agroalimentaris és el segon més destacat de la sèrie històrica

Actualitzada 23/11/2020 a les 10:36

El Port de Tarragona acumula tres mesos de tràfics a l’alça marcant un canvi de tendència iniciat el mes de juliol. En els darrers mesos s'ha aconseguit resultats ascendents amb un total de 1,69 milions de tones al juliol, 2,02 milions a l’agost, 2,54 milions de tones al mes de setembre i 2,74 a l’octubre. Aquests últims són els millors resultats mensuals de l’any 2020, superant inclús els mesos abans de l’alentiment de l’economia mundial a causa de la pandèmia del covid-19.



El millor mes dels darrers 13 mesos

Seguint la tendència a l’alça, aquestes xifres també superen les registrades en el mateix període de l’any anterior, octubre de 2019, on es van moure 2,6 milions de tones per les 2,7 de l’any actual.El tràfic marítim a l’octubre ha estat el més important en els darrers 13 mesos. El moviment mensual de productes agroalimentaris és el segon més important de la sèrie històrica.Els productes agroalimentaris i els líquids a doll són els tràfics amb un creixement més significatius durant el mes d’octubre. En cereals, pinsos i farines el moviment ha estat de 736.187 tones, un 26% més respecte el mateix període de l’any anterior.En l’apartat de líquids a doll, i més concretament en el tràfic de productes energètics com el cru, el Port de Tarragona ha experimentat un creixement del 8,9%, amb 838.701 tones.

Per mercaderies, els productes més destacats han estat els destinats a la construcció. L’asfalt ha augmentat un 77% i els materials de construcció un 115% respecte el mateix període que l’any anterior. Els altres destacats són els productes energètics amb un augment del 103% dels gasos energètics del petroli, un 17% en carbó i el coc del petroli i gairebé un 9% en cru.



La tendència del carbó i els seus derivats, pel que fa en l’acumulat d’enguany, és com s’esperava d’un clar descens per la disminució de la demanda del mercat nacional a causa del tancament de centrals tèrmiques i per l’aposta del Port de Tarragona per la diversificació i per la recerca de tràfics més sostenibles.



Lenta recuperació

La xifra de tràfics acumulats de l'any 2020 fins al 31 d’octubre és de 22 milions de tones, el que representa una disminució del 21,7% respecte el mateix període de l'any anterior. Aquests resultats són la conseqüència dels efectes del covid-19, pero també per la pèrdua del tràfic de sal potàssica, el descens de la demanda de carbó en el mercat nacional i per altres causes puntuals (meteorològiques, etc.).

El descens en el volum de tràfics és menor si no es té en consideració el carbó i coc de petroli i se situaria en el 17,9%.