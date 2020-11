El MNAT rep la visita de famílies que aprofiten la gratuïtat de l'entrada

La mesura es va adoptar per facilitar l’accés als recintes monumentals durant el confinament local

Actualitzada 22/11/2020 a les 21:30

Els tarragonins van aprofitar la gratuïtat d’accés als recintes del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) per endinsar-se en el passat romà de la ciutat. Els grups familiars van ser els més nombrosos, per damunt de les visites individuals. El MNAT va adoptar aquesta mesura durant el confinament local decretat per la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de proposar una oferta cultural en el marc de la pandèmia de la covid-19.

Judith i el seu fill Eloi van ser uns dels visitants que ahir diumenge es van apropar a la Necròpolis per contemplar la zona d’enterrament més important de l’occident de l’imperi romà. «Sabíem que l’entrada era gratuïta i ho hem aprofitat perquè ens agrada molt la història», va dir Judith, qui va afegir que el seu fill, de 9 anys, «no havia estat mai en la Necròpolis». La mare va comentar que «el dia és solejat i dona gust visitar un monument com aquest». Ha estat una oportunitat «tenint en compte que moltes coses estan tancades per la pandèmia».

Javier i Roser, veïns de la zona on està enclavada la Necròpolis, desconeixien que ahir diumenge la visita era gratuïta. «Vivim al costat, ens agrada la història, però no entrem perquè hem sortit per a donar un tomb». Una situació similar va ser la d’una parella que va fixar-se en les restes romanes des de l’avinguda Ramón y Cajal. «No sabíem que l’accés era gratuït», va dir. De fet, una nota molt petita posada a l’entrada del recinte informava que l’entrada al monument era lliure.