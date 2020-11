Bonavista denuncia l'incivisme a la zona del parc del Camí de la Coma

L’accés per carretera està tancat per les obres del PP-10 i l’Ajuntament no el pot netejar perquè els seus vehicles tampoc hi poden entrar

Actualitzada 22/11/2020 a les 20:53

Veïns de Bonavista van denunciar ahir l’estat de deixadesa i brutícia en què es troba el parc del Camí de la Coma, on hi ha diverses taules per a menjar i barbacoes. La realitat és que aquest espai ara mateix es troba tancat per la proximitat de les obres del PP-10 que, a més, han tancat la carretera d’accés. Així doncs, aquells que van a aquest parc ho han de fer a peu i, per tant, l’Ajuntament tampoc pot netejar aquesta zona perquè no hi pot fer arribar els vehicles de la brossa. Això sumat a l’incivisme d’alguns usuaris, fa que la zona s’hagi convertit en un contenidor gegant de residus.

«El parc ara mateix es troba inactiu perquè van tallar la carretera, altra cosa és que la gent decideixi anar, però està clar que si veus que el parc està net, l’hauries de deixar igual que com el trobes», recrimina la presidenta de l’Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, qui recorda que «les obres del PP-10 s’han emportat la meitat del parc» i també que «abans hi havia un bar i un petit lavabo, però l’Ajuntament va treure a concurs la gestió amb un preu molt elevat que va provocar que ningú se’n fes càrrec, tot i ser una zona que es podria gestionar igual que el del Loreto».

Aquest cúmul de situacions han provocat que aquest espai del Camí de la Coma tingui un aspecte d’abandonat i deixat, augmentat per alguns dels usuaris poc responsables. «Durant el confinament, l’Ajuntament va venir a netejar el parc i el va deixar ben bonic i mira ara com està», denuncia Gutiérrez, qui creu que «no és gent del barri, és gent del voltant que no té cura de la zona».

Canvi d’ubicació

Precisament, pel fet que les obres del PP-10 han fet desaparèixer bona part del parc, alguns dels veïns demanen que s’elimini per complet aquest parc que «pot comportar problemes de salut». En aquesta línia, des de l’AV Bonavista també creu que és una bona oportunitat d’instal·lar el parc en una altra zona del barri, ja que «tenim espais molt bonics», tal com indica Gutiérrez qui posa com a exemple «la zona del Mercadet, el parc on s’instal·la el Rocio o la Rambla de Bonavista». D’aquesta manera, també s’evitaria que hi hagi torres elèctriques al costat del parc, com succeeix ara. «Pensem que és molt perillós que hi hagi aquestes torres elèctriques en un indret on acostumen a anar-hi –quan estava obert– molts nens», sentencia Loli Gutiérrez