Sandra Segarra guanya el IV Premi CEPAC

El seu treball sobre les comissions feministes a les colles universitaries ha estat premiat amb 1.000€

Actualitzada 22/11/2020 a les 17:38

L’accèssit, per un treball sobre subvencions i contractes

Sandra Segarra González, estudiant del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat guardonada amb el IV Premi CEPAC, dotat amb 1000 euros, que el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells organitza amb el suport de la Biennal del Concurs de Castells i l’ajuntament de Tarragona. González ha resultat la guanyadora entre els cinc treballs presentats, de temàtiques i disciplines diverses. Respecte al treball de Segarra, titulat L'impacte de les comissions feministes a les colles castelleres universitàries, el jurat n’ha destacat «l’interès del tema escollit, l’aportació de dades noves i l’ús combinat de metodologia qualitativa i quantitativa, així com que té una bona capacitat autocrítica de les limitacions del mateix treball, pròpia del mètode científic».Igualment, l’accèssit, dotat amb 500 euros, ha estat per a Laura Ruiz Floria, estudiant de Dret de la Universitat Autònom de Barcelona, pel treball titulat Aproximació a la regulació administrativa del món casteller: de la subvenció al contracte. El jurat ha ressaltat «l’oportunitat del treball, donat que es tracta d’una matèria encara no estudiada i molt interessant per a les colles castelleres i els ajuntaments, així com el rigor i la fonamentació que presenta». En aquest sentit, el jurat ha destacat la dificultat per prendre una decisió final, donada «la qualitat d’ambdós treballs premiats», així com el fet que els altres treballs presentats «també inclouen elements d’interès».El jurat ha estat format per Biel Sanabre, com a representant del CEPAC; Sergi Font, com a president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya; Aitana de la Varga, com a personal docent de la URV; i Jaume Rosset i Alfonso González com a experts en el món casteller. Guillermo Soler n’ha exercit de secretari, sense vot.