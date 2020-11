El sector de l'hosteleria i de l'oci nocturn de Tarragona mostra el seu malestar amb les mesures adoptades per l'administració

Un nombrós grup de treballadors del sector han protagonitzat una marxa lenta aquest mig dia per la Rambla Nova

Actualitzada 22/11/2020 a les 19:09

El sector de l’hostaleria i de l’oci nocturn tarragoní ha manifestat el seu malestar per la situació a la qual els ha portat la pandèmia de la covid-19 i per les mesures adoptades per l’administració. Tot i que demà dilluns els establiments ja podran obrir de manera parcial i amb horari limitat, prop de dos-cents professionals d’aquests sectors s'han concentrat al migdia al Balcó del Mediterrani.



Treballadors de Glovo i Uber han protagonitzat una marxa lenta per la Rambla Nova amb les seves motos i bicicletes, i s'han sumat a una acció de protesta on els sectors convocants van expressar el seu neguit per la situació en què es troben. «El veritable virus és la classe política que està gestionant la pandèmia». Aquesta frase de Maribel Rubio, portaveu de la Plataforma Empreses, Ciutadania i Entitats de Tarragona (PECET), resumeix el malestar d’un col·lectiu que, a més de considerar-se dels més afectats per la pandèmia, no entenen els canvis d’opinió de la Generalitat ni les formes de comunicar les mesures. «Un altre cop ens han enganyat», va dir Rubio, per afegir que «molts ens hem endeutat personalment, altres no podran obrir i molts no es menjaran els torrons».