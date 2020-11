Sant Pere i Sant Pau es planta davant l'incivisme

El barri tarragoní ha acollit aquesta tarda una concentració per demanar «més seguretat»

Actualitzada 21/11/2020 a les 18:49

Una patrulla per disminuir la criminalitat

Els veïns del Sant Pere i Sant Pau han celebrat aquest dissabte al vespre una manifestació en la qual han denunciat els actes vandàlics que pateix, des de fa setmanes, el barri tarragoní.A l'esdeveniment celebrat a la plaça Cuba, aliè a les associacions de veïns del barri i amb el suport de VOX Tarragona i la seva presidenta, Isabel Lázaro, hi han participat una cinquantena de persones que han fet una crida a l'Ajuntament per reclamar una «major seguretat» al barri alhora que recriminaven la manca de compromís entre els mateixos veïns. «És una vergonya que, amb la quantitat de persones que vivim al barri, només n'hem vingut un petit grup», ha lamentat una veïna en veu alta. «Ara bé, quan patim algun crim tothom es queixa pel grup de Facebook», recriminava.Recentment, el barri ha experimentat un augment d'actes incívics i vandàlics com ara robatoris a gent gran, baralles, trencament de vidres de cotxes o bé un grapat d'ocupacions il·legals d'habitatges, sent aquest últim el principal motiu de les queixes dels veïns. Tot i destacar que «no és l'únic indret on passa», Lázaro recorda que a Sant Pere i Sant Pau «l'índex de criminalitat, que era baix fins fa relativament poc, ha augmentat de forma considerable».A la convocatòria s'ha llegit un manifest per part d'un dels coordinadors de VOX a Sant Pere i Sant Pau en el qual s'ha lamentat que «la gran majoria dels veïns tenim por a sortir al carrer, a les ocupacions, al vandalisme i al que els hi pugui passar a la gent gran». Els organitzadors han demanat ajuda a l'Ajuntament a qui han sol·licitat «una patrulla de seguretat ciutadana disponible les 24 hores i els 365 dies de l'any» que tingui com a principal objectiu «prestar patrullatge per dissoldre qualsevol mena de delictes o altercats».El barri ofereix la seu de l'OMAC (Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana) o bé el centre cívic, tots dos de propietat municipal, com a seu per a aquesta hipotètica patrulla. El fet d'instal·lar una oficina de Guàrdia Urbana al barri permetria al cos policial, segons Lázaro, «actuar amb major rapidesa davant qualsevol emergència» i, a més, «facilitaria els tràmits per denunciar incidències».La presidenta de VOX ha volgut aclarir que «no es tracta pas d'un tema polític sinó d'un de caràcter totalment social» i defensa que «la gent vol anar tranquil·la pel carrer o deixar el seu cotxe sabent que no patirà cap furt» però reconeix que, donades les circumstàncies, «ara mateix no és possible al barri».D'altra banda, Lázaro ha aprofitat per denunciar la brutícia present als carrers de Sant Pere i Sant Pau i «la manca de preocupació» de l'Ajuntament i les institucions per mantenir les instal·lacions esportives que es troben «destrossades». «Els recursos econòmics, que són limitats, s'estan destinant en àrees que no importen a la societat, des del punt de vista de VOX», ha declarat Lázaro que, a més, exigeix que «es destinin al ciutadà que és qui paga els impostos».