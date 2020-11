Actualitzada 21/11/2020 a les 19:50

Més de 150 persones han tallat aquest dissabte a la tarda l'N-340, a l'altura del barri d'Icomar de Tarragona, per demanar més seguretat i presència policial als barris de Ponent de la ciutat. Sota el lema 'Per a ella i per a totes. No estàs Sola', els veïns han rebutjat l'agressió sexual d'una dona fa unes setmanes a Icomar i també els casos d'assetjaments que van patir tres dones més al barri de Bonavista. En la protesta, s'han cridat consignes contra les violències sexuals i s'ha llegit un manifest de repulsa. «La inseguretat venia d'abans, però s'agreuja amb els casos recents, la vigilància policial és insuficient», ha lamentat la Sònia Pérez, veïna i impulsora de l'acció.