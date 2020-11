El foc s'ha estès per una zona de vegetació a tocar d'un camí asfaltat

Actualitzada 21/11/2020 a les 12:53

Un petit incendi de vegetació al barri tarragoní de Torreforta ha activat aquest matí de dissabte dues dotacions de Bombers de la Generalitat.El foc, que ha afectat una zona de matolls, s'ha donat per extingit cap a les 12.00h del migdia i no ha causat danys a destacar ni tampoc ha deixat ferits ni afectats pel fum.A hores d'ara, es desconeixen les causes de l'incendi.