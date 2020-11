Els tarragonins Cultrum aposten per lletres carregades d'optimisme en el seu nou treball 'Avui'

Aquest veurà la llum entre finals de març i principis d'abril, tot i que ja es pot escoltar un avanç amb el senzill 'Seguiré cantant'

Actualitzada 20/11/2020 a les 13:57

Gira de concerts

El grup musical de Tarragona Cultrum ha publicat el seu primer senzill Seguiré cantant que formarà part del nou disc Avui (Picap). La formació preveu que es publiqui entre finals de març i principis d'abril, ja que la pandèmia els ha obligat a endarrerir el calendari.En el seu proper treball, Cultrum aposta per fer «una crida a l'optimisme i viure el moment», tal com explica Adrià Ortiz, saxofonista del grup. «El disc és alegre i festiu, tot i que també té un punt de recolliment personal», assegura.Avui, format per 10 temes, compta amb col·laboracions de prestigi com la de Xavi Ciurans de Gertrudis, Miquel Biarnés d'Oques Grasses, Gemma Polo de Roba Estesa o el raper reusenc Fetitxe13.Després de dos discs a les seves espatlles, el grup de Tarragona segueix amb una filosofia de carpe diem en les seves lletres, però amb un so més definit on fusionen pop, funk, rap, reggae i tocs d'electrònica. Tota una fusió d'estils que no deixarà indiferent a ningú.De moment, Cultrum ha publicat el videoclip Seguiré cantant, que ha tingut una molt bona rebuda per part del públic. El nou single ja sona a totes les ràdios catalanes i compta amb més de 12.500 reproduccions a Youtube.Des de FlaixBac han iniciat un concurs a Instagram per escollir entre dues cançons perquè entrin a La Llista, entre elles es troba la del Cultrum.El videoclip del seu últim senzill es va gravar a la Sala Trono de Tarragona i està protagonitzat per Marcin Kaczorowsky, ballarí solista del Grand Ballet Canadiense de Montreal.Fins que es publiqui el seu proper treball, el grup té previst el llançament de dos senzills més. El proper es podrà escoltar a partir de desembre sota el nom de El viatge i compta amb la col·laboració del cantant de Gertrudis, Xavi Ciurans.La pandèmia del coronavirus ha complicat els plans dels tarragonins, que hauran d'esperar al primer trimestre de 2021 per treure Avui. Tot i això, ja somien en què les coses millorin i que a partir del mes de maig puguin pujar als escenaris catalans.Cultrum ha patit diversos canvis des que es va formar el 2012. Actualment, el componen nou membres de diferents ciutats del territori, entre elles Tarragona, Reus, la Pobla o Ascó. L'any 2012 van treure el seu primer disc Viu, somriu, somia (autoeditat, 2013) i el 2016 va arribar Dins la pell (Discmedi).